La Xunta ratifica que el arranque del curso será presencial en todos los niveles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica Torres

Baiona 21/08/2020 14:52 h

Todos los niveles educativos comenzarán el curso de manera presencial. Lo acaba de confirmar la conselleira de Educación, Carmen Pomar en Baiona, donde también avanzó que «non vai ser un comezo de curso fácil, senón cheo de incertezas e de preguntas, algunhas cuestións poden contentarse agora pero outras han esperar a ver como se desenvolve a pandemia».

Entre las obvias, «que o protocolo vai estar suxeito a cambios, en función das recomendacións dos expertos sanitarios e das circunstancias epidemiolóxicas». La Xunta anuncia un comienzo de curso presencial y un asesoramiento continuado por parte un comité clínico que, mientras la conselleira estaba revisando las instalaciones y servicios del colegio Cova Terreña de Baiona, se reunía con el comité técnico de la Consellería de Educación. «O encontro comezou ás 9.30 horas e é posible que ao acabar teñamos algunha nova recomendación de modificación do protocolo, como a que fixeron e aceptamos para facer obligatorio o uso das mascarillas nas aulas. Este comité clínico que está a traballar no asesoramento das distintas consellerías e sectores está reunido para ultimar os flecos desde protocolo que se presentou xa a mediados de xullo para a comunidade educativa de Galicia», indicó la conselleira avanzando esas posibles modificaciones obligadas por los potenciales e imprevisibles cambios en la situación. «Non podemos esquecer que este protocolo é, na súa maior parte, sanitario e, polo tanto, está vinculado ás recomendacións dos clínicos», dijo.

La conselleira de Educación desgranó las medidas de refuerzo con las que va a arrancar el curso en cuanto a medios humanos. Serán 600 profesores contratados de refuerzo en el marco del Programa Arco, de apoyo y refuerzo educativo. A estos se suman 250 para los desdobles previstos en los niveles de educación infantil y primaria, y otros tantos para secundaria, una cifra que no había dado hasta ahora. «Calculamos que serán uns 1.000 profesores entre a canle do programa de reforzo que xa tiña a Xunta e que agora se vai ver incrementado», señaló, explicando que los números en el caso de secundaria no están cerrados porque tampoco lo están los de esta etapa educativa, pendiente de cerrar matrículas tras los exámenes de recuperación del mes de septiembre.

Otra de las novedades de este curso escolar será el Plan de Acollida que la Xunta presentará la próxima semana y en el que trabajan un grupo de expertos en salud mental, psicología infantil y psicología educativa. «É un documento con actividades que pón o énfase na saúde emocional, unha guía de actividades e cunha comisión de seguimento permanente para asegurar o seu cumprimento», señaló la conselleira resaltando que este año el período de adaptación no va a ser solo para los que van por primera vez al colegio sino para casi todos los niveles debido a que no se pudo cerrar el curso anterior como estaba previsto.

Pomar felicitó a los profesionales, padres y alumnos del colegio Cova Terreña de Baiona, que también tuvieron que afrontar un desdoble a este centro por serios problemas en la cubierta del inmueble, insistiendo en que el protocolo se adaptará en función de los condicionantes sanitarios. «Hoxe por hoxe, a esta hora da mañá, a Xunta confirma que o comezo de curso será presencial para todos os niveis educativos», insistió.

El PSdeG reclama más refuerzos

El PSdeG, a través del portavoz de Educación de su grupo parlamentario, Luis Álvarez, ha criticado que Galicia se sitúe «á cola» de las comunidades autónomas en cuanto a refuerzos de personal docente para el nuevo curso. Según el parlamentario socialista, la Xunta registra «un cativo 0,55% de incremento de só 240 contratacións novas». Álvarez comparó estas cifras con las de Extremadura, que «cun rateo de alumnos por profesor similar, o aumento no número de docentes é 5,3 veces superior», y resaltó que solo Madrid tiene uno «menor».