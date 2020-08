Covelo se planta contra la falta de seguridad en la carretera de A Hermida

0

La Voz de Galicia Mónica Torres

Covelo 14/08/2020 21:59 h

«Solicitamos un maior control sobre as infracións leves para evitar as máis graves». Es el mensaje que los vecinos de Covelo, con el respaldo de su alcalde, Pablo Castillo, lanzaron hoy al unísono en la zona de A Hermida. El trágico fallecimiento de una de sus vecinas en el accidente de tráfico registrado hace unas semanas en esta zona fue el detonante para que los residentes, hartos de soportar excesos de velocidad, carreras y trompos en sus viales urbanos, dicen, dieran un paso al frente rindiendo así un sentido y respetuoso homenaje Rosa, cuya vida se truncó tras una tarde de piscina con su marido y sus nietos, al cruzarse en su camino de regreso a casa un vehículo que chocó contra el suyo. «Esta situación de inseguridade na estrada PO-261 e as altas velocidades ás que se circula neste tramo entre A Hermida e Covelo non é algo novo para a veciñanza destes lugares. É unha situación que se repite porque moitos vehículos non atenden as advertencias de limitación de velocidade no paso por núcleos de poboación, non respectando sequera en moitos casos nin os pasos de cebra. Así repítense sucesos de risco, non só para os vehículos, como foi neste caso, senón tamén para a veciñanza que circula a pe e que tén que cruzar esta estrada e con frecuencia». Así se recoge en el documento con el que ya llevan días recogiendo firmas para que la Xunta, la Diputación o quienes tengan competencias sobre el vial, puedan tomar medidas que frenen esta situación de inseguridad que sufren a diario. Se trata además de una zona de paso transitada en la que no hay aceras, por lo que los vecinos tienen que andar por el arcén, con el consiguiente riesgo de seguridad vial. Urgen que se extreme la vigilancia para que, al menos se respeten los límites de velocidad establecidos y las señales.