La Voz de Galicia ALEJANDRA PASCUAL

10/08/2020 14:47 h

J.M.R.S, de 44 años y nacido en Oviedo, fue detenido ayer en la avenida de Ramón Nieto de Vigo por un presunto delito de violencia de género. La Policía Local recibió la llamada de un testigo que los alertó de que el individuo, con residencia en la ciudad, estaba agrediendo a la mujer que lo acompañaba en la calle Cantabria. Tras confirmar los hechos, en el momento de su detención el varón les reprochó de forma espontánea: «Es mi mujer, no me puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener».

La patrulla identificó al presunto agresor por las descripciones de la persona que llamó para alertar en la avenida de Ramón Nieto, a la altura del número 78. Uno de los agentes habló con la mujer agredida y esta manifestó que ella y su pareja habían estado comiendo en casa de unos amigos y, tras abandonar la vivienda e ir caminando por dicha calle, el hombre empezó a darle golpes en la cabeza con la mano. A continuación le agredió con varias patadas, la agarró de los brazos y la empujó contra la reja de un bar.

Fueron unos viandantes los que auxiliaron a la mujer, llegando a interponerse entre la pareja para evitar que continuase la agresión. Todos los testigos ofrecieron la misma versión que la presunta atacada.

Ella confesó a la Policía Local que no era la primera vez que el presunto agresor ejercía acciones como esta, pero nunca lo había denunciado.

