Dan negativas las pruebas de los bomberos aislados en Vigo

La Voz de Galicia

vigo / la voz 06/08/2020 17:44 h

El grupo de bomberos de Vigo aislados tras la intervención en un edificio han dado negativo en las pruebas de covid-19 que se les han realizado, igual que la señora a la que auxiliaron el domingo y que se temía que fuese portadora del virus. De los dos funcionarios que accedieron a la vivienda, solo uno vestía el equipo EPI según fija el protocolo. El otro no, y luego accedió al camión, entró en contacto con toda la brigada, estuvo en el parque y hasta entró en contacto con la siguiente dotación. Por eso, la mesa sindical denuncia que falló el protocolo y se aisló a toda la dotación. La Voz lo contó en su edición de ayer.

CC.OO. se sumó esta mañana a la denuncia: «Un fallo nos protocolos de prevención supuxo o illamento de sete membros da dotación nos seus respectivos domicilios para preservar de posibles contaxios ao resto de membros do servizo». Comisiones añade que todo esto «non é máis que unha concreta expresión da caótica e irresponsable xestión por parte das autoridades municipais que teñen encomendadas as máximas competencias en materia de prevención de riscos laborais». Acusan a esas mismas autoridades, en referencia clara al Gobierno local, de no importarles suspender ilegalmente, durante año y medio, el régime legal de descansos de los funcionarios. Por eso, tras semanas denunciándolo internamente, ahora deciden hacerlo público. «O proceso de reincorporación dos funcionarios municipais tralo confinamento provocado polo estado de alarma, acordado de maneira unilateral pola Concellería de Seguridade Cidadá, realizouse sen garantir o pleno cumprimento dos propios protocolos deseñados».