Poemas para falar

La Voz de Galicia

30/07/2020 05:25 h

Hoxe 20.00h. • Urzaiz, 125 • O poemario E se a memoria está na boca é o debú na escrita do xornalista Ángel Suanzes. Será nun acto na Libreiría Cartabón no que o autor estará acompañado tamén pola fotógrafa Clara Honorato (autora das imaxes da obra e a escritora Iolanda Zúñiga 8autora do prólogo). Suanzes concibe este poemario como un proceso de desvestir o interior para que quede á luz e propón un diálogo con alguén que non ten que ser necesariamente o lector.