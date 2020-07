Las diez plazas con más encanto de Vigo

0

La Voz de Galicia L.Míguez

Vigo 31/07/2020

Vigo es una ciudad con encanto. Lo saben los vigueses y también quienes vienen de visita. Su mezcla de espacios históricos y modernos conviven en los diferentes barrios, donde la conexión entre lo urbano y lo rural se dan en muchas ocasiones la mano. Tanto si vienes en familia (aquí te recomendamos diez planes con niños en Vigo) como si lo haces por un viaje de negocios, no te puedes perder algunas de las plazas con más encanto de la ciudad.

Plaza de Compostela

Es el pequeño museo de esculturas al aire libre de Vigo. Salpicados por en medio de los jardines podemos encontrar una hiena, de José Luis Medina, o los conjuntos del artista vigués Camilo Nogueira, Maternidad, Paz y Despedida. Una estatua del marino Méndez Núñez es otra de las sorpresas que se pueden encontrar al recorrer este céntrico parque. Dispone de bancos de piedra y madera para disfrutar de la sombra, fuentes y multitud de especies de flores y árboles, algunos de ellos centenarios.

En las inmediaciones hay una amplia gama de bares y restaurantes donde disfrutar de las vistas y de la gastronomía. Además, a un paso se puede completar la ruta con un paseo por Montero Ríos o la zona del muelle, para ver el mar a pocos metros.

Plaza de Independencia

Recién remodelada, el parque infantil colorido y lleno de elementos sorprendetes es ahora uno de los atractivos de esta plaza. No muchos saben que está dedicada a dos héroes de la Reconquista, cuando Vigo expulsó a los franceses de la ciudad, por lo que cada año por la época de las fiestas se realiza un homenaje en la zona. El coronel Pablo Morillo y el héroe local Carolo son los protagonistas de la figura, que se puede disfrutar en un entorno con zonas de sombra y multitud de comercios y servicios en las inmediaciones.

Plaza de la Constitución

Es sin duda uno de los emblemas de las plazas con encanto de Vigo. A pocos metros del Sireno y en plena entrada a la zona vieja, este espacio se caracteriza por los edificios históricos llenos de soportales y por las múltiples cafeterías que ofrecen sus servicios en las terrazas instaladas en la zona. Los amantes de la historia podrán investigar el edificio del antiguo Ayuntamiento de Vigo, ahora Casa da Cultura, y apreciar las primeras vistas de la concatedral. Además, allí comienza la tradicional calle de los Cesteiros, en otro tiempo llena de artesanos de los mimbres y otros materiales.

Plaza de Portugal

No es la más transitada de Vigo, salvo en las noches de gloria de la cercana zona de Churruca, pero esta pequeña plaza es una zona de paso habitual por su situación, junto a la transitada Urzáiz y próxima al corazón financiero de la ciudad. Cuenta con un parque infantil y otro para que los mayores hagan ejercicio y está conectada con una escalera mecánica con la parte inferior. Tiene la ventaja de tener un parking para coches justo en el sótano.

Plaza de la Estrella

Los aficionados al skate son de sobra conocedores de esta plaza, situada junto al edificio administrativo de la Xunta, donde se concentran habitualmente para practicar en los suelos de piedra y zonas de rampa y escalones. Hay mucha superficie de granito, apta para paseos en bici (toda la zona posterior de Montero Ríos y el Náutico es llana) y la preside la imponente escultura del Nadador, que tiene a su pareja al otro extremo de la avenida de Montero Ríos, junto al centro comercial A Laxe.

Plaza de América

La remodelada rotonda se ha convertido en un punto de encuentro para la zona de Travesas. Un espacio central de mil metros cuadrados con zonas wifi, espacios con vegetación, fuentes y bancos ha tomado el relevo a una rotonda antes cerrada al tránsito de personas. La escultura Puerta del Atlántico, pieza principal de la rotonda, sigue compartiendo protagonismo en la zona tras la remodelación. La nueva plaza fue abierta al público en mayo del 2019.

Plaza de la Princesa

Llegó a ser la plaza más importante de Vigo, según recordaba Eduardo Rolland para La Voz de Galicia. Y sin duda es una de las más coquetas de la ciudad, por su pequeñas dimensiones, su lugar privilegiado en pleno centro, justo detrás del Dinoseto y el suelo empedrado. Entre otros rincones para la foto se encuentra el arco de Quirós, el paso que permite la entrada al casco histórico. La fuente central es un recuerdo a la Reconquista de Vigo, además de un elemento de diversión para los pequeños.

Plaza de los Arquitectos

Es una de las menos conocidas pero no por ello menos encantadora. Con el marco de fondo del reformado edificio del Colegio de los Arquitectos, este pequeño rincón está lleno de historia. Conocida como la plaza de El Pueblo Gallego, ya que allí se encontraba la sede de este histórico periódico, hoy ya desaparecido, se ha llenado de verde con el paso del tiempo. Abierto al público en el año 2009, cuando se terminaron las obras del edificio, no estuvo exenta de polémica por la singularidad de la fachada. Está situada junto a la céntrica Porta do Sol, así que no hay excusas para perdérsela.

Plaza de la Miñoca

Es una de las plazas urbanas más grandes de la ciudad, tiene unos 5.000 metros cuadrados. El año pasado el Concello presentó un ambicioso plan de remodelación que incluye un moderno parque infantil con rocódromo, una tirolina de grandes dimensiones y una columna con toboganes variados. La propuesta también incluye un parque biosaludable para mayores, una zona para patines y bicis. Lo que sí continuará será la escultura central: la miñoca. Este gusano gigante preside el espacio y simula entrar y salir de la tierra.

Plaza do Rei

Quizás no es la más encantadora pero su importancia social resuena en las cabezas de todos aquellos sectores que se han manifestado a lo largo del tiempo en este espacio, presidido por el edificio del Ayuntamiento. Goza de unas buenas vistas panorámicas sobre la ciudad y dispone de un parque infantil para los más pequeños y aparcamiento subterráneo.