Delicias de Cabral en el Mar de Bandas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

27/07/2020 05:25 h

Hoy • 20.30 horas • Porta do Sol • La Federación de Bandas de Música Populares de Vigo ha vuelto a la actividad con el programa Vigo, un mar de bandas, que patrocina el Concello de Vigo. «Para las bandas de música de la ciudad es un motivo de alegría poder volver a encontrarnos con el público que nos sigue», afirma el coordinador de las mismas, Enrique Lorenzo. Por ello, han ideado un programa de conciertos que de forma ininterrumpida hasta el 9 de agosto, el público encontrará en la Porta do Sol a las 20.30 horas para mostrar lo mejor de su repertorio. «Hemos tenido que adaptarnos a nuevas circunstancias de la nueva normalidad por el COVID-19, quizás con formaciones de un tipo más reducido de componentes, pero que seguro no vamos a defraudar al público que nos acompañe», aseguran. Hoy actúa la banda Delicias de Cabral.