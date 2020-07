El PP de Vigo denuncia que Cíes tampoco tiene policías en las horas centrales de los domingos

0

La Voz de Galicia J. ROMERO

VIGO / LA VOZ 19/07/2020 21:54 h

Las Islas Cíes suponen para Galicia, con la Catedral de Santiago, sus dos mayores iconos turísticos más allá del Padornelo y el río Miño. Lo son para lo bueno, pero también para lo malo. En el caso de la joya integrada en el Parque Nacional das Illas Atlánticas existe la duda manifiesta, dada la escalada de nuevos contagios que aumenta cada día en España, de falta de control policial para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas de sanidad. Y más desde ayer, que entró en vigor la uso perenne de protección facial. El PP de Vigo aportó, también ayer, más información que justificaría el nerviosismo ya expresado por la Xunta de Galicia, que solicitó la semana pasada por carta al Ayuntamiento que cumpliese sus competencias implantando presencia policial diaria en el archipiélago.

Hasta ahora se sabía que Cíes cuenta con una patrulla de fin de semana, tal y como señaló el alcalde, Abel Caballero. «De viernes a domingo», reiteró en varias ocasiones durante su comparecencia de los viernes. Ahora, el PP, a través de su concejal Jesús Marco González, lo desmiente con los siguientes datos: «Está mintiendo [Caballero] a los ciudadanos cuando asegura que en las Islas Cíes ‘‘hay tanta policía como en las playas de Vigo’’. En los arenales de Samil hay servicio de Policía Local a diario, mañana y tarde, todos los días. Y en Cíes solo hay dos policías que van desde el viernes, a las 17.30 horas, y regresan el domingo a las 13.30». Lo dicho por el edil pone de manifiesto que los agentes dejan la isla cuando aún resta casi toda la jornada central del domingo -que casi siempre alcanza el cupo permitido de 1.800 personas- por disfrutar.

El Partido Popular añade que «una patrulla de policía el fin de semana no es suficiente. Tiene que haber servicio de policía todos los días, ya no solo a nivel prevención y control de medidas sanitarias, también a nivel de seguridad ciudadana. ¿Quien sanciona si alguien no lleva la mascarilla puesta ? ¿A quien recurre Protección Civil, o un ciudadano, para poner una sanción o corregir alguna conducta que pueda poner en peligro la salud de las personas? Por eso le instamos a que refuerce el servicio de policía local Cíes, al igual que en los arenales de la ciudad. Se llenó de orgullo cuando creó la Concejalía de Islas Cíes Patrimonio de la Humanidad y luego no hizo nada. No es capaz ni de garantizar la vigilancia en un momento donde Vigo tiene que ser un ejemplo de calidad y seguridad sanitaria».