Teatro y homenaje a Chis Oliveira

La Voz de Galicia

18/07/2020 05:35 h

Hoy • Cangas de O Morrazo • La XXXVII Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) finaliza hoy con dos espectáculos y un homenaje. Las obras son As Boas Actrices, de la compañía 3, nombre elegido para concentrar la comunicación artística entre una dramaturga, Clara Gayo, y dos actrices, Mónica Camaño y Arantza Villa. Es una experiencia dramatúrgica al límite entre la lectura, la improvisación y la interpretación, puede que víctimas de una «improvisación sincronizada». Es a las 20.30 en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal. La otra es la obra de Teatro do Noroeste As virxes salvaxes, una comedia sobre la absurda pero necesaria situación de recluír a nuestros mayores en instituciones que los atiendan y cuiden. Es un homenaje, tal vez algo irreverente, a nuestros mayores más revoltosos. Es a las 22.30 en el Auditorio Muncipal. Antes de la función se hará entrega del premio Mulleres en Acción 2020 a Mercedes Oliveira Malvar (Chis), uno de los mayores referentes en el campo de la educación sexual con perspectiva de género y ex catedrática de Filosofía en el IES Alexandre Bóveda de Vigo.