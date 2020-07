Marcos Coll se lleva el blues a la sala Rebullón

0

La Voz de Galicia

18/07/2020 05:35 h

Hoy • 22.30 horas • Avenida Rebullón, 23 (Tameiga Mos) • Entradas de 10 a 15 euros • La sala Rebullón acoge un concierto de blues gallego con Marcos Coll como protagonista. Coll, virtuoso armonicista natural de Tabagón pero afincado en Berlín, estará acompañando a las bandas gallegas Baking Blues Band y The Fabulous Resaca Brothers en una noche donde los sonidos del Delta del Mississipi sonarán con fuerza en el Territorio Cultural As Pedriñas. Hoy en día a parte de tocar como Marcos Coll, trabaja a menudo con el legendario Guitar Crusher o con su proyecto de música latina Los Mighty Calacas con los que gira por todo el mundo. Su discografía se completa con las grabaciones con Los Reyes del Ko o Los Mighty Calacas. Destaca su álbum doble Under the wings. Aforo limitado. Se garantiza la distancia de seguridad en todo momento. Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder.