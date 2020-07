Periquitos, loros, hurones y nidos de gaviota, los otros rescates de la policía de Vigo

0

17/07/2020

Serpientes, gaviotas, periquitos, hurones, loros... No es una enumeración de los animales del zoo, si no de todos los rescates que ha realizado la policía local de Vigo durante es verano. Aunque las serpientes son lo que más llaman la atención por el tipo de animal, en realidad no son los únicos en los que trabajan los agentes.

Según destacan, la mayoría de llamadas que reciben es por perros, aunque en lo que va de verano estas intervenciones casi se han visto superadas por las de gaviotas. En especial han tenido que intervenir en catorce ocasiones desde el día 11 debido a nidos de crías.

En la última semana han tenido más actuaciones relacionadas con animales, entre ellos algunas atípicas. Así ocurrió el pasado día 12 en la calle Travesía de Vigo, desde donde alertaron de la entrada de un periquito en su casa por la ventana. El ave, que no estaba acostumbrada a volar largas distancias, fue sencilla de capturar. El animal fue recogido y trasladado a las dependencias policiales, donde se dio aviso al centro de recuperación de fauna de Cotobade.

Ese mismo día poco después se produjo un nuevo aviso, un loro exótico, conocido como Agaporni canusse fue localizado también en otra vivienda sobre las 13.54 horas. Los agentes recogieron el ave y avisaron también al centro de Cotobade.

Ese mismo día por la tarde una vecina de Sárdoma alertó de la entrada en la finca de un hurón. Los agentes capturaron al animal y después lo soltaron en su hábitat.

Uno de los últimos episodios de rescate se produjo en la Avenida del Aeropuerto el pasado día 14 a las 9.47. En este caso se había extraviado una paloma mensajera. Los policías localizaron al propietario a través de la anilla, que era de Portugal, y le avisaron para que acudiera a buscarla.