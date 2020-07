Exeria mostra Santa Trega da man de Os Quinquilláns

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

VIGO / LA VOZ 15/07/2020 05:25 h

O Concello da Guarda repite a experiencia das visitas teatralizadas despois do grande éxito acadado no verán de 2019, a cargo da Compañía de teatro Os Quinquilláns. Cada mércores deste verán entre o 15 de xullo e o 26 de agosto, dous personaxes visitarán o Castro de Santa Trega, nunha actividade que pretende sorprender a todos os asistentes. A compañía Os Quinquilláns, será a encargada de realizar esta actividade que nos transporta a época mais tardía do Castro da man da primeira muller peregrina, Exeria, quen trouxo ata a Península Ibérica o culto a Santa Trega. Aforo 25 personas, previa inscripción.