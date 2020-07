Aíslan a 16 personas que fueron en tren de Barcelona a Vigo con una chica que dio positivo en covid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo / La Voz 15/07/2020 16:06 h

Las autoridades sanitarias han aislado a 16 personas por haber compartido un viaje en tren con una chica de Vigo que dio positivo en coronavirus. La mujer hizo el trayecto Barcelona-Vigo y los aislados están dispersos por la geografía española. Tres de ellos son del área de Vigo, según confirman fuentes sanitarias. La evolución de la paciente es favorable y está en aislamiento en su domicilio.

Con los aislados se hace lo mismo: durante catorce días deben permanecer en sus casas sin moverse de ellas. En Galicia hay una central de seguimiento de contactos que llama a estas personas una vez al día. Tienen que vigilar sus síntomas y tomarse la temperatura para, si hay algún cambio, someterse a una prueba de PCR. De entrada, no se hacen las pruebas a todos los contactos, puesto que un resultado negativo de hoy no quiere decir que no pueda ser negativo mañana.

Los contactos son las personas que se han sentado cerca del enfermo. Se establece un perímetro de dos asientos a cada lado, hacia adelante y hacia atrás. Todos los que quedan dentro tienen que ser aislados y no pueden moverse de sus casas en dos semanas.

Además del caso del tren, está el del avión. Un pasajero de A Coruña del vuelo de Iberia Express del sábado de Madrid a Vigo acabó dando positivo. Cuando se hizo el rastreo de contactos, se descubrió que el enfermo había usado esa conexión aérea y hubo que aislar a doce personas, de las que una es de fuera de Galicia y las otras once viven dentro de la comunidad.

Son casos que poco tienen que ver con el del hombre de 44 años que vino en autobús desde Madrid hasta Vigo. Todavía hay trece aislados vinculados a ese caso, también los que viajaban más cerca de él. Pero la diferencia está en que ese hombre fue ingresado directamente en la uci, de manera que su situación clínica ya estaba muy avanzada y, por lo tanto, debía tener síntomas de covid-19. Tanto en el caso del tren como en el del avión, son pacientes que dan positivo días después de llegar y que están confinados en sus casas.