Los Vigueses Distinguidos más atípicos, aprobados en el pleno

Vigo 10/07/2020 12:10 h

Los Vigueses Distinguidos más atípicos ya han recibido el visto bueno del pleno municipal. Sin gala de marzo como es habitual e incluso con polémica en la sesión, estos históricos reconocimientos se han visto afectados, como la mayoría de actos culturales y sociales, debido a la pandemia.

Todos los grupos municipales, según recoge Europa Press, han votado a favor de la concesión de la medalla de la ciudad a los trabajadores sanitarios debió al esfuerzo en su lucha contra el covid-19. La aprobación no ha sido unánime ya que Marea de Vigo se abstuvo y el BNG ni siquiera votó.

Su concejal Xabier Pérez Igrexas abandonó el pleno por el veto del alcalde a su propuesta para los galardones al grupo de apoyo al colectivo musical La Insurgencia. Pérez Igrexas reclamó conocer por qué no se había considerado su opción, a lo que el alcalde contestó que según la norma los Vigueses Distinguidos se nombran por petición de los grupos, y él no pertenece a ninguno. «En este pleno hay un grupo socialista, un grupo popular y un grupo mixto, y luego un concejal no adscrito, que es una persona singular con afiliación política, no un grupo», ha afirmado el alcalde. El nacionalista ha abandonado el pleno mientras que el regidor ha apuntado que «los que se ausentan de los plenos son malos servidores de la democracia».

Finalmente ha quedado aprobado el reconocimiento para el magistrado jubilado Julio Picatoste, la presentadora de televisión Carlota Corredera, el atleta Alejandro Gómez, el agente de Policía Nacional Iván Álvarez (herido de gravedad en los disturbios de Cataluña), el Club Pena Trevinca, la Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui y los cuerpos de Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

También han sido reconocidos como Vigueses Distinguidos 16 centros educativos de la ciudad que, en este 2020, cumplen 50 años o más: Saladino Cortizo, Santa Mariña, Sello de Cabral, Valle Inclán, Sárdoma-Moledo, Paraixal, Javier Sensat, Igrexa Candeán, A Paz Tintureira, Emilia Pardo Bazán, San Fermín, Atalaya Cantabria, Possumus, IES Ricardo Mella, IES Teis, Santo Tomé de Freixeiro, CIFP Valentín Paz Andrade e IES Castelao.