«El laboratorio mágico», un libro que visibiliza la reproducción asistida en Vigo

La Voz de Galicia Laura Amoeiro

10/07/2020 13:40 h

El Hospital Vithas Vigo ha acogido esta mañana la presentación del libro «El laboratorio mágico» de Berta Cortez-Lobao Sineiro, con prólogo de la ginecóloga y obstetra de la Unidad de Reproducción Humana Asistida, Naira González López. En su intervención, la doctora recordó que, en España, un 12 % de las parejas que buscan tener un niño tiene problemas para concebir y señaló que esta dificultad para quedarse embarazada está reconocida como «enfermedad» que tiene «una incidencia creciente, pero de la que aún nos cuesta hablar con naturalidad». En 2017 se realizaron más de 50.000 tratamientos de FIV en España, más de 16.000 tratamientos de recepción de ovocitos y gracias a estos métodos nacieron más de 21.000.

El cuento, de la editorial Círculo Rojo, está basado en la propia experiencia de la autora, que a los 32 años decidió junto a su pareja que querían ser padres. «Nosotros hicimos cuatro tratamientos de reproducción asistida y durante ellos, aunque cuentas con el apoyo de los profesionales y de tu familia, sí que hay un momento en el que te sientes muy sola», explica Berta. Fue en el tercero de los tratamientos, cuando empezó a surgir en su cabeza la idea de hacer un proyecto para dar voz a un tema que considera que es «poco tratado» y por ello, «muy necesario».

«En la adolescencia se nos insiste que si no tenemos cuidado nos podemos tener un embarazo no deseado, pero nunca se habla de que igual deseas un embarazo y no llega», señala la ginecóloga Naira. La doctora afirma que «las parejas que necesitan ayuda son una realidad, y los niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida están en el parque, en las clases de educación infantil, en la universidad o afrontando ahora el reto de ser padres».

Tras destacar el importante factor emocional de un proceso como el de la reproducción asistida, Naira González recordó que «cada persona, cada pareja afronta este proceso de forma diferente, sentirse acompañado y conocer historias de superación como esta ayudan a gestionar el duelo, ya que no alcanzar el objetivo de tener un hijo duele». Además señala que detrás de este proceso existe todo un recorrido con diagnóstico y tratamientos y que «es positivo hablar de todo ello».

El libro, una parte del proyecto Sincerely Be

«El laboratorio mágico» es el primer libro de Berta Cortez-Lobao Sineiro, licenciada en Comunicación Audiovisual. Lo que inicialmente iba a ser un blog, un perfil de Instagram y un canal de Youtube, se ha convertido en una marca bajo la que conviven la infertilidad, la maternidad, y un estilo de vida saludable.

Este cuento infantil tiene como objetivo darle visibilidad y normalidad a la reproducción asistida desde una perspectiva de respeto e igualdad, con un marcado carácter divulgativo y didáctico. Está dirigido a todas las edades y adaptado al mundo infantil. Es un libro que ayuda a reflexionar sobre el amor, las relaciones, las esperanzas y las ilusiones, que constituyen el punto de partida para lograr su deseo de ser madre.