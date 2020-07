La Feira do Libro de Vigo se despide con Pedro Feijoo

0

Las ocho casetas de la Feira do Libro de Vigo se despiden hoy del público. Estarán abiertas en la calle del Príncipe de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La primera firma de libros tendrá lugar a las 18.00 horas con El Hematocrítico, que rubricará los ejemplares Alcaldesa vermella, A media hora dos heroes y Campións do mundo. A las 19.00 horas el periodista Aser Álvarez firma Galicia rural e Carvalho Calero sen fronteiras. Unha fotobiografía de R.C.C. (Arraianos Producións). A la misma hora, Sara Carrasco y Silvia Iglesias firma su libro Alén do azul. O mundo submarino da ría de Vigo (CatroVentos). El último acto de la peculiar Feria del Libro de Vigo de este año marcada por el coronavirus, lo protagoniza el escritor vigués Pedro Feijoo, que firma O lume azul (Xerais).