El secretario del Concello de Vigo obró legalmente al no declarar en la comisión del Marisquiño

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 02/07/2020 14:12 h

La conducta del secretario municipal del Concello de Vigo, José Riesgo Boluda, fue correcta cuando el año pasado decidió no acudir a declarar a la comisión de investigación del Marisquiño a la que había sido citado en el parlamento gallego. Ni el juez ni el fiscal han observado ningún delito de desobediencia en esta forma de proceder, según ha informado esta mañana el alcalde, Abel Caballero. El funcionario no acudió a la cita porque decía que solo rendía cuentas al pleno. El parlamento lo denunció, pero ya hay una decisión firme en el sentido de que obró con la ley al no acudir al dejar plantada a la comisión que impulsó el PP. El fiscal va más allá al entender que el Parlamento ni siquiera agotó el recorrido de su reglamento.

El alcalde se ha valido esta mañana de esta resolución para criticar al presidente de la Xunta y candidato del PP a las próximas elecciones. Afirma que incumplió de forma grave la Constitución y usurpó las funciones municipales de manera espúrea y por razones de venganza política. Critica que el Parlamento tuvo la osadía de denunciar al secretario municipal de Vigo. El Consejo de Estado también contestó que los funcionarios municipales no deben participar en las comisiones de investigación autonómicas.