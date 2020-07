La Diputación anima a los hombres a asumir el cuidado de niños y mayores en el hogar

0

La Voz de Galicia Jorge Lamas

VIGO 01/07/2020 16:19 h

La Diputación de Pontevedra ha puesto en marcha la campaña Súmate ao cambio, que apela directamente a los hombres a que se enfrenten al reto social de asumir la responsabilidad compartida en los cuidados en el ámbito doméstico. Las cifras que afianzan la campaña señalan que las mujeres son el 89 % de las personas cuidadoras en España y representan el 95,2 % de las reducciones de la jornada laboral para cuidar de algún familiar, además de que realizan el 76 % del trabajo no remunerado de cuidados en el ámbito doméstico y público.

«Falamos dunha enorme transformación social que temos que desenvolver entre todas e todos. A covid-19 situou os coidados e a vida no centro e temos que incorporarnos de forma conxunta, homes e mulleres, á corresponsabilidade. Estamos ante un reto inaprazable». Así explicó la presidenta Carmela Silva el objetivo de esta campaña. Silva, que estuvo arropada por varias de las mujeres y hombres protagonistas del audiovisual, recordó que los cuidados son uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. «Sen coidados, o mundo párase, e ata o de agora recaeron case en exclusiva sobre as mulleres cun alto coste persoal, de saúde e profesional. Temos que centrar o debate con esta campaña, para que eles tamén se sumen ao cambio. Os coidados no centro pero ao 50% e as administracións teñen que tomar medidas. Non haberá cambio nin revolución nos coidados se eles non se suman», explicó la presidenta provincial.

La presidenta señaló que ella ya no habla de conciliación. «Eu falo de corresponsabilidade. Despois da covid o que era unha preocupación é agora unha alerta. Ás mulleres costounos moitísimo saír da casa e ter unha carreira ou un traballo. E de repente nos falan do teletraballo e nos volven a meter na casa dicindo que así podemos volver a coidar cando están pechados centros de día, educativos ou ludotecas. Como imos cumprir coa nosa actividade profesional? A salto de mata?», preguntó Carmela Silva. «Todo isto nos causa moita impotencia e o teletraballo ten que enfocarse con perspectiva de xénero», añadió”