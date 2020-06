¿Qué hacer en Vigo?

0

VIGO 26/06/2020 10:10 h

La Feira do Libro preside la actividad cultural en la ciudad desde el pasado jueves. Está instalada en la calle del Príncipe, en el lado más cercano al Marco, y su horario de apertura es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La programación para hoy viernes comenzará a las 18.00 horas con la presencia de Anxo Fariña, que firmará ejemplares de Os megatoxos (Xerais). A esa misma hora estará Patricia Rivas Gallego con su novela Prana Apana (Galaxia). Una hora más tarde estarán María Reimóndez con O meu avó e o queixo (Alvarellos), A semente, a árbore e a froita (Xerais) y A formiga destemida (Xerais); y Silvia Penas Estévez con Fronteira paraíso (Urutau). Cerrarán los actos de firmas de libros a las 20.00 horas Beto Luaces con Vicus (Bolanda) y Antón Mascato con Atila no Grove (Positivas).

La programación de mañana comenzará a las 13.00 horas y contará con la presencia hasta las 20.00 horas de Emma Pedreira, Marcos Viso, Kiko da Silva, Autora Marco, Héitor Picallo, Elena Gallego y Xosé Antonio Perozo. El domingo pasarán por la feria Lara do Ar (18.00 horas), Diego QS (19.00 horas), Antón Patiño (19.00 horas), Iria Vázquez y Ana Martínez (20.00 horas) y Lola Rontano (20.00 horas).

La música clásica tiene desde mañana sábado una cita en Covelo al comenzar la edición doce del ciclo de música de San Martín de Barcia de Mera. El concierto lo realizara el Trio Schubert formado por Fumika Yamamura (violin) Gabriel Bussi (viola), y Elena Esparza (violonchelo). El programa consta de dos trios de Schubert y el op. 9/1 de Beethoven en honor a este compositor en el año de su bicentenario. El concierto dara comienzo a las 20,30 horas y el aforo de la iglesia esta reducido para poder cumplir las actuales normas sanitarias, por lo tanto se recomienda la reserva de localidades en el 658 627 525.

La Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas, Ariven, entidad que aglutina a un total de 26 empresas, clubes náutico deportivos y otras entidades vinculadas al sector náutico y que trabaja en pro del fortalecimiento del sector en la Ría de Vigo, ha puesto en marcha desde el lunes 22 de junio la iniciativa Semana Azul. Dentro de ella hoy, a las 20.00 horas proponen en Vigo un paseo al atardecer por la ría. Es una actividad para toda la familia que saldrá desde el puerto de transporte de ría. Y desde las 16.00 horas propondrá una jornada de puertas abierta en torno a la vela en el Náutico. Ya mañana sábado, a las 10.00 en Bouzas, habrá actividades para niños y adultos con kayak. La semana de actividades concluirá el domingo en Cangas con una jornada de puertas abiertas en torno a los deportes náuticos. Comenzará a las 10.00 horas. El teléfono de contacto es el 986 178 225.

La Semana do Orgullo tendrá hoy dos citas. A las 18.30 horas proponen una actividad titulada Orgullo de emerxencia, que se desarrollará en la Porta do Sol, y a las 20.00 horas saldrá de la Porta do Sol un pasacalles de la batucada feminista. Mañana sábado será el día grande y se celebrará en el parque forestal de O Vixiador desde las 12.30 horas. La organización propone una jornada en familia con una fiesta a partir de las 20.00 horas. El domingo, a las 20.00 horas, partirá una marcha ciclista desde el Paseo de Alfonso.

Este es el último fin de semana con actividades en la sala Ingrávida. Hoy y mañana se podrá ver Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, con Alessandra García y Violeta Niebla. Será a partir de las 22.00 horas, y la entrada cuesta ocho euros (reserva anticipada en el teléfono 986 331 622). Identidad, espectáculo, capitalismo y falta de pensamiento crítico son los temas principales sobre los que gira la propuesta escénica de Alessandra García en su primera pieza larga en solitario, un traballo en proceso que presenta como última compañía profesional que presentará su trabajo en la sala Ingrávida.

Los Hermanos Cunha estará el domingo en directo, a partir de las 13.00 horas, en el Angelito Restaurante, en la avenida de Playa America, 6, de Nigrán