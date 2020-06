«¿Por qué no te gusta Vox?. ¿Por qué te cortaría el grifo de la ilegalidad?, pregunta un periodista que llegó a Galicia antes de poder viajar entre comunidades, a una mantero en Nigrán

0

Vigo 21/06/2020 17:03 h

¿Por qué no te gusta Vox?. Por qué te cortaría el grifo de la ilegalidad ¿no?. El periodista Javier Negre ha aparecido en Galicia, al menos un día antes de que se terminara el estado de alarma y de que se pudiera viajar entre comunidades. Él vino igualmente y colgó en su canal de YouTube, «el que más crece en España», apuntilla, el video que grabó el sábado 20 de junio en Nigrán tras disfrutar de una buena comida en un restaurante de Panxón antes de preguntarle a un mantero si el motivo por el que no le gusta Vox es porque le «cortaría el grifo de la ilegalidad». La sonrisa de asentimiento del vendedor tras la pregunta que el propio periodista se responde a sí mismo, parece indicar que está de acuerdo con lo que dice aunque, al no escucharse con tanta claridad a su interlocutor y teniendo en cuenta que el mantero es extranjero, parece que habría sonreído con la misma educación aunque no estuviera entendiendo nada de la pregunta ni de la respuesta o le hablara de cualquier otro tema. Javier Negre explica en este video de unos 24 minutos de duración, las bondades de la gastronomía, la naturaleza y la estampa del pueblo, pero los dos minutos y medio de gloria, son los del encontronazo con el mantero en pleno paseo de Panxón, que arranca ahuyentando a dos cliente, al preguntarle, a bastante más distancia de los dos metros de seguridad del protocolo sanitario pese a tener para ello que elevar mucho la voz: «Eh amigo. ¿Tú tienes permiso para estar aquí?, ¿Sabes que esto es ilegal no?». En su canal, con 260.000 suscriptores, el video ronda las 26.200 visualizaciones en las primeras 24 horas, y, para algunos esa estadística es suficiente como para decir que «se ha hecho viral». La última pregunta del periodista al mantero negro que vende sombreros antes de bajar a la arena es: «Qué tal el coronavirus?, ¿duro?. Su video continúa ya a pie de playa preguntándoles a usuarios de la Praia de Panxón sobre política.