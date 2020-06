Un taller de escritura básica abre la Escola das Letras de la Diputación

0

VIGO 15/06/2020 16:18 h

Carmela Silva, acompañada por los escritores Francisco Castro, Inma López Silva, Antonio García Teijeiro y Diego Giráldez, puso en marcha la Escola de Letras de la Diputación y la Editorial Galaxia. «Imos encher a sede da Deputación en Vigo de letras e historias», aseguró la presidenta provincia, porque «apostar pola cultura é apostar por un país como o noso que sempre foi un referente cultural».Carmela Silva destacó el papel de referencia cultural de la sede de la Diputación en Vigo, que abre sus puertas a la normalidad de la mano del primer taller de la Escola de Letras de la institución y Galaxia. El taller se desarrollará en la sala Rosalía Castro, rodeado de la muestra “Sempre marzo”, un proyecto comisariado por Yolanda Castaño que, «está tamén ligado á cultura, á poesía e vincula a palabra con artes plásticas», según señaló Carmela Silva.

La Escola de Letras, que cuenta con sedes en Vigo y Pontevedra, nace con siete talleres que agotaron en poco menos de media hora la totalidad de sus plazas. Hoy tiene lugar el primero, de escritura creativa básica, que será impartido por Francisco Castro, director de Galaxia, y continuará el 22 de junio, y en septiembre en horario de 19.30 a 21.30 horas. En este taller, que tiene una lista de espera de más de cien personas, se ahondará en el desarrollo de la creatividad, experimentación literaria y placer de escribir con una perspectiva lúdica y participativa.

Junto a este primer taller, la escuela impartirá enseñanza de escritura creativa, literario de perfeccionamiento, poesía de perfeccionamiento, literario para mayores, escritura creativa avanzada y taller literario impartidos por Francisco Castro, Diego Giráldez, Antonio García Teijeiro e Inma López Silva, «catro nomes tan relevantes da nosa escrita que, simplemente por este feito, a Escola é xa un éxito», destacóu la presidenta provincial, quien tuvo palabras de recuerdo por el fallecimiento de Emilio Alonso Pimentel, mandándole un abrazo a su familia, especialmente a Xesús Alonso Montero, padre de Emilio Alonso.

Por su parte, el director de Galaxia, Francisco Castro, hizo hincapié en la idea originaria de la escuela, centrada en que «todas as persoas temos unha historia que contar, todas temos memoria, capacidade para narrar e estamos a facelo todo o tempo». Castro destacó que la Escola de Letras también parte de que «a literatura é unha das formas do pracer e o que queremos é que as persoas que se senten a partir de hoxe aquí veñan a pasalo ben». La escuela completará los talleres con masterclass y actos públicos en fechas señaladas. El alumnado verá alguno de sus trabajos desarrollados durante los talleres en un libro que formará parte del catálogo comercial de la Editorial Galaxia.

Sobre la capacidad de la Escola de Letras de potenciar la creatividad y un nuevo modo de descubrir el mundo hablaron también los demás docentes. Así, Diego Giráldez, que calificó el proyecto como «un dos grandes proxectos culturais que agromaron en Galicia», mostró su ilusión por participar en esta iniciativa y adelantó su deseo de darle más importancia a la creatividad y sensibilidad en este mundo de sobreinformaicón y rapidez. En este campo también ahondó Inma López Silva, otra de las docentes de la Escuela, quien destacó que el que «imos ensinarlle ás persoas que veñan á escola é que a arte é unha forma de coñecer e achegarse ao mundo, animándoas a que desenvolvan unha actividade creativa a través das palabras». En lo que respecta a Antonio García Teijeiro, el poeta destacó que «todas as persoas temos no noso interior unha capacidade poética que descoñecemos e nunca xorde por moitas razóns e esta é unha das cousas que máis me animan a participar nesta iniciativa: mostrar a capacidade que todas as persoas temos de ser poetas e ver a vida doutra maneira».