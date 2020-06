Povisa queda libre de coronavirus

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 14/06/2020 21:47 h

El Hospital Povisa quedó ayer libre de pacientes que tengan el nuevo coronavirus, según los datos oficiales difundidos por el Servizo Galego de Saúde, que en realidad se actualizaron en la noche del sábado. Es la primera vez que el Sergas no contabiliza ningún paciente en Povisa, a pesar de que en ocasiones fuentes oficiosas del centro sanitario aseguraban que no había ningún positivo confirmado, sino solo sospechas, y el Sergas siempre contabilizaba pacientes en los balances oficiales que difunde cada día y que envía al Ministerio de Sanidad.

Que ayer estuviese libre de covid-19 no significa que no pueda volver a haber pacientes con esa infección en Povisa, y más si se contabilizan los casos que están en estudio, es decir, pendiente del resultado de una prueba de laboratorio. Pero es ya un dato que resume que la epidemia está en fase de resolución, como dicen los expertos en epidemiología.

En Vigo ha habido tres hospitales que han acogido a pacientes de covid-19. El último que estaba ingresado en Vithas Fátima dio negativo en la prueba el 26 de mayo, momento en el que ese centro quedó libre de covid y no ha vuelto a tenerlo. En el Álvaro Cunqueiro quedaban ayer dos personas con el virus.

A ellas se suman las 138 que siguen en sus casas con la infección en fase activa. Por lo tanto, son 140 los enfermos de covid-19 en Vigo, una cifra que viene bajando de manera sostenida desde que comenzó el mes. En todo el sábado no se contabilizaron nuevos casos en toda el área sanitaria de Vigo. En lo que va de junio ya ha habido seis días en los que no se ha registrado ni un solo caso nuevo. En realidad ha habido más días sin contagios de coronavirus, pero al balance también se incorporan aquellos pacientes que dan positivo en una prueba de anticuerpos, que indica que una persona ha superado la infección, aunque nunca hubiera sabido que la tenía. Esto no es propiamente un contagio, pero consta como caso nuevo en el balance.

Entre las residencias y el resto de la población en Vigo han fallecido 135 personas. Hasta ahora se han curado 2.030 pacientes y en total constan 2.305 personas que han sufrido el covid-19 desde que se registró el primer contagio, el 4 de marzo.