Cangas celebrará la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

VIGO 09/06/2020 18:38 h

Del 9 al 18 de julio se desarrollara la 37 edición de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. Contará con 10 espectáculos gallegos, tres de los cuales serán estrenos absoluts: O Monte das Aras, a cargo de Teatro de Ningures; Hell Brothers, por CirKompacto; PYKA, por Cinema Sticado, y As boas actrices, por la compañía 3. A estas propuestas se suma Commedia, de Contraproducións; Guerra de identidade, de DeuVe; Liberto, de Rebordelos Teatro; Só, de Xanpatito Pato; Dúas donas que bailan, de Teatro do Atlántico, y As virxes salvaxes, de Teatro do Noroeste.

Completan la programación Napoleão, de la lusa Companhia do Chapitô; Dolce Salato, de la italiana Carpa Diem; la coprodución gallego-brasileña Circo de Lume, de Asasocirco; la italo-cántabra Punto y Coma, de El Cruce; la madrileña The Pimitals, de Producciones Yllana y Primital Bross, y la vasca Tonbola, a cargo de HIKA Teatroa.

La edición de este año, que tendrá nuevas localizaciones al aire libre para facilitar la distancia social, mantiene la jornada Mulleres en Acción, que llega a su vigésima entrega, con el título Fenda laboral das profesionais das artes escénicas e audiovisuais. Antes e despois da pandemia, así como diferentes actividades divulgativas, talleres, presentaciones de libros, coloquios y exposiciones. El contexto poscovid también centrará el encuentro de teatro Nova Realidade, para abordar las consecuencias que en este arte está teniendo la crisis sanitaria actual.

El pregón inaugural correrá a cargo de Paula Carballeira, y los dos galardones que se otorgan serán para Quico Cadaval (XXXIV Premio Xiria ao Labor Teatral) y para Mercedes Oliveira (Premio Mulleres en Acción).