Sábado 30 | Vigo es la única área de Galicia donde no bajan los casos de covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 30/05/2020 15:35 h

El balance de afectados por coronavirus en Vigo este sábado 30 no refleja grandes cambios. A lo largo del viernes se confirmaron tres nuevos contagios y la uci del Hospital Álvaro Cunqueiro vuelve a estar sin ningún paciente que oficialmente padezca el covid-19. Esta semana, este hombre, que lleva más de 40 días en cuidados críticos, dio negativo en varias pruebas de PCR, por lo que, según los criterios del Ministerio de Sanidad, ya no contabilizaba como paciente de coronavirus. Después volvió a dar positivo, así que volvió a contar. Ayer volvió a negativizarse la prueba, de manera que, aunque ese paciente siga ingresado por otras dolencias, oficialmente no hay nadie con coronavirus. Hay que tener en cuenta que la PCR es una prueba muy sensible y permite detectar restos de material genético del virus, aunque no sea infectivo ni provoque enfermedad, porque el cuerpo no los ha terminado de eliminar.

Lo cierto es que, aunque levemente, el área de Vigo es la única de Galicia que no baja en el número de personas con la infección en fase activa. Hay 269, tres más que ayer. Las otras seis áreas sanitarias registran leves descensos. Mientras el número de contagios sea bajo, como es el caso, la situación global no tiene mayor trascendencia. Aunque, como siempre, el hecho de que siga contagiándose gente del nuevo coronavirus puede servir como toque de atención en un momento en el que se han relajado las restricciones.

En este momento hay cinco ingresados en Povisa (uno en uci, y solo hay tres en toda Galicia) y tres en el Cunqueiro. 261 personas llevan la enfermedad en sus casas y 1.865 se han curado. A lo largo de la epidemia han fallecido 134 personas que tenían diagnosticada la infección por el coronavirus.

En las residencias de ancianos, el parte oficial de la Xunta no refleja cambios, pero se actualizó ayer por la noche. Este mediodía, DomusVi ha comunicado que ya no quedan personas ingresadas en la residencia de Aldán con covid-19. De este modo, ni Barreiro ni Aldán, los dos centros más afectados, tienen ya enfermos.