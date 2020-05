Viernes 29 | Un paciente de uci de Vigo vuelve a dar positivo

0

La Voz de Galicia

Vigo 29/05/2020

Los datos del coronavirus de este momento siguen siendo buenos en el área de Vigo, pero reflejan un cambio que hay que tener muy en cuenta, porque indica que no se puede bajar la guardia. Se trata de la uci del Cunqueiro. Esta semana dejaba de tener pacientes con covid-19, ahora vuelve a tener uno. Se trata de la misma persona. El otro día dejó de contar como infectado por el nuevo patógeno, porque había dado reiteradamente negativo en las pruebas. El enfermo seguía ingresado por otras complicaciones, después de más de 40 días en la unidad de críticos. Ayer volvió a dar positivo, así que oficialmente se le sigue considerando paciente de covid. Como Povisa mantenía un paciente en la uci, Vigo vuelve a tener dos. Los criterios contables sobre quién se considera afectado por la enfermedad y quién no son los indicados por el Ministerio de Sanidad.

Es algo que ya ocurrió esta semana. El parte que el Servizo Galego de Saúde ofreció el jueves, con datos del día anterior por la noche, contenía trece personas que en su día habían dado negativo en la PCR del virus y que, después de volver al hospital, dieron positivo. No significa que el virus esté vivo. Las pruebas son capaces de detectar restos virales, pequeños fragmentos del microorganismo, material genético sobrante. Aunque ese virus no pueda hacer nada, la prueba es positiva y, por lo tanto, el paciente se considera enfermo de covid-19. Lo mismo ha ocurrido en la uci. A los pacientes a los que les sucede esto no se los puede considerar curados, aunque ya no tengan manifestaciones clínicas de la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Hay 1.865 personas que han superado la patología.

Pero es un toque de atención en el momento álgido de la desescalada, cuando las playas se llenan y los hospitales se vacían. En Vigo hay nueve personas ingresadas y a 266 se les considera con la infección activa. En realidad, el área sanitaria suma cuatro casos más que el día anterior, lo cual demuestra que la transmisión del virus en la comunidad es prácticamente inexistente.

Hasta el momento han fallecido 134 personas con el virus. La mayoría, en residencias de ancianos. Aunque estas ya tienen pocos enfermos de covid-19. Según los datos oficiales, quedan dos en Aldán, uno en el Meixoeiro (llevaban sin casos desde el 13 de mayo; la Xunta no aclara si dio positivo después de curarse o es un nuevo infectado) y otro en el centro de discapacitados de Chapela. Pero los centros Bellavista Care (Nigrán) y la residencia de Salvaterra se han librado del coronavirus, como ya habían hecho los de Barreiro, Moledo y Crecente. En cuanto a los trabajadores de residencias, quedan seis infectados en Aldán, y Barreiro, Albi Beade y Crecente pasan a la lista de los que ya no tienen casos.

Por lo tanto, son diez personas vinculadas a residencias de ancianos y discapacitados: cuatro usuarios y seis trabajadores. Estos centros llegaron a sobrepasar los 400.