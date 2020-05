«Con dos mesas fuera no podría haber abierto la cafetería»

0

La Voz de Galicia a.martínez

vigo/ la voz 23/05/2020 04:00 h

En la cafetería hostal Estación Centro, en la calle Alfonso XIII, Esteban Simoes, no para de entrar y salir con la bandeja para servir a sus clientes. Calcula que lo hace cinco veces por persona que se sienta en una mesa, y apenas tiene tiempo para hablar. Este establecimiento es uno a los que el Concello ha autorizado la ampliación de la terraza. Un total de 375 hosteleros como él han pedido a la administración local disponer de más espacio de la vía pública en el exterior para aumentar el número de mesas y paliar la pérdida de ingresos que supone la apertura con la mitad del aforo. «Se agradece que nos permitieran haberlo hecho», afirma.

En caso contrario, solo podría tener dos mesas en el exterior de su negocio y ahora ha podido ampliarlas a seis. Gracias a esta autorización es como ha sido viable abrir las puertas en la fase 1 de la desescalada, dado que no hay negocio que se mantenga solo pudiendo ofrecer a sus clientes dos mesas donde sentarse. «Hemos abierto para poder ofrecer un servicio público», asegura este empleado de la cafetería. La razón es que el negocio funciona también como hostal y deben de poder ofrecer a las personas que viven allí la posibilidad de desayunar, comer o cenar.

No obstante, reconoce que la reanudación de su actividad ha sido floja y que los ingresos que obtienen apenas dan para cubrir los gastos.

Otros hosteleros no se han animado a pedir una ampliación de la superficie de las terrazas porque no les compensa. Es el caso de Miguel Fernández, responsable de la cafetería Nubela. El Concello solo podría autorizarle a poner una mesa más, porque es lo que da de si el frente de la fachada de su negocio ubicado en la calle Manuel de Castro.

«No me compensa perder una mañana entera de trabajo para que solo me autoricen la colocación de una sola mesa», aseguraba ayer este empresario.

El hombre se encuentra solo al frente de la cafetería. Tendría que echar el cierre para hacer las gestiones en el Ayuntamiento. Cuenta con una compañera de trabajo, que se ha acogido a un ERTE, dado que, en las circunstancias actuales, no puede pagarle.

Una vez que la semana que viene pueda abrir dentro del local, «si la cosa vuelve a la normalidad, podré quitar a la compañera del ERTE», asegura.

Otros hosteleros no se han decidido a pedir la ampliación de las terrazas porque están solos al frente de sus negocios y no darían abasto. «No lo pedí, estoy sola y ya me llega con lo que tengo», afirma Julia, responsable de la cafetería Tempos, en Manuel de Castro. Cuenta con seis mesas en las que atiende a sus clientes. Reconoce que hay a quien le apetece pasarse toda la mañana tomando un café «y hay que mandarles un toque». También quien se enfada porque no pueden usar el baño. «Otros que sí dejan entrar, nos hacen quedar mal», se queja.

El Cosmos

En la Porta do Sol, Javier Brea ha abierto el Cosmos y la cafetería contigua al 50 % de capacidad «para amortiguar las pérdidas». Reconoce que el suyo «es un sitio privilegiado. En cuanto montamos las mesas, se llenan». Esta situación le permitió ayer rescatar del ERTE al último de sus empleados. «La Policía viene mucho a medir y a ver si todo está en regla», asegura. Ha pedido una ampliación de la terraza para poner las mesas que pueda. «Me parece muy bien que nos dejen ampliar, pero siempre y cuando no se atropelle a los peatones», asegura. No obstante, reconoce que le gusta tener menos gente en la terraza. «Me está gustando el modelo. La gente está tranquila. Es todo más elegante y se está mucho más a gusto. El tema económico pesa, pero ahora es todo más relajado», asegura.

El Concello recibió una avalancha de peticiones para ampliar las terrazas y poder así salvar sus negocios ante las restricciones de aforo impuestas para prevenir contagios del coronavirus. La administración local atiende prácticamente en el mismo día las peticiones que recibe. Todos los empresarios que han pedido aumentar el espacio de ocupación de la vía pública han obtenido una respuesta favorable. El gobierno vigués solo ha puesto como condición que no se perjudique el paso de los viandantes por las aceras, porque son prioritarios.

La medida estará en vigor en tanto duren los efectos de la pandemia. Una vez que se acabe el riesgo de contagios, los hosteleros deberán volver al espacio que tenían, porque es lo que soporta la ciudad. «En estos momentos nos vemos obligados a dejar más espacio por las circunstancias sanitarias distintas y adversas», justifica el alcalde, Abel Caballero.

La Policía Local controla el correcto funcionamiento de las terrazas. La mayor parte de los empresarios cumplen con las normas, como prueba el hecho de que ayer no tuvieron que poner denuncias a ninguno de estos establecimientos.

