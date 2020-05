Solo 22 trabajadores de Povisa pasaron el covid

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 21/05/2020 17:16 h

La epidemia de coronavirus ha dejado claro que el colectivo más expuesto a los contagios ha sido el sanitario. En España, más del 22 % de los casos han sido de médicos, enfermeros y auxiliares, mientras que ese porcentaje ha estado por debajo del 20 % en Galicia. Pero no todos los hospitales han vivido la misma situación. Povisa ha hecho en las últimas dos semanas un estudio de anticuerpos entre sus trabajadores para averiguar cuántos habían estado contagiados desde que comenzó la crisis sanitaria y solo uno ha dado positivo. «En su momento tuvimos 21 contagios, que se fueron aislando», indica el responsable de la unidad de prevención de riesgos laborales del hospital del Grupo Ribera Salud, el enfermero Francisco Álvarez. Así que fueron 22, la mayoría leves.

La plantilla de todos los hospitales es variable, porque hay mucho eventual. En Povisa ronda los 1.400 trabajadores, así que esos 22 son el 1,6 %. En el Grupo Ribera Salud se han mantenido por debajo del 4 %, según la información oficial. No todos los sanitarios se contagian en su puesto de trabajo. Igual que el resto de la población, pueden haber contraído la infección en el supermercado o por contacto con algún familiar. Pero, lógicamente, la exposición en el ámbito sanitario es mucho mayor. El servicio más afectado ha sido el de urgencias, porque es la puerta de entrada al hospital, adonde acuden decenas de personas cada día. Medicina interna y la uci, que son los otros dos servicios que trataron a personas con covid-19, son los otros servicios con casos. Se hicieron más de 300 pruebas PCR a trabajadores que habían tenido síntomas de la enfermedad.

Una tónica que se repite en toda España es la afección del covid-19 al personal de enfermería. Es el colectivo que más cerca está del paciente y, por lo tanto, el más expuesto al virus. De los 22 contagiados en Povisa, 14 son enfermeras, cuatro auxiliares y cuatro facultativos.

Francisco Álvarez explica que ahora el Grupo Ribera Salud decidió hacer un estudio masivo de todo su personal para obtener una fotografía de la situación que atraviesa en este momento de desescalada. Para eso, se hicieron pruebas serológicas por el método Elisa: se extrae sangre y en laboratorio se determina si tiene anticuerpos contra el coronavirus. El trabajador que dio positivo no había manifestado ninguna clínica. "No está previsto hacer nuevos estudios más adelante, a no ser que haya una segunda ola, que entonces se valoraría", dice el enfermero.

«Nunca faltaron los EPIs», dice, en referencia a los equipos de protección individual, compuestos de mascarilla, gafas, guantes y bata. El servicio de prevención de riesgos laborales dio formación a los trabajadores con talleres prácticos para colocarse los EPIs.