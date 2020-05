Zona Franca invierte 6 millones en 14 naves para alquiler «con precios ajustados a la crisis», en Nigrán

0

La Voz de Galicia M.Torres

Nigrán 18/05/2020 20:35 h

Zona Franca invertirá más de seis millones de euros en la nueva ampliación del parque empresarial de Porto do Molle tras obtener la licencia municipal del Concello de Nigrán que le permitirá construir, frente al Centro de Negocios 14 naves nuevas en las que se dispondrán 28 talleres y 14 oficinas, de entre 300 y 500 metros cada una y que podrán agruparse por módulos y en alquiler. Una vez más, además de la necesidad de ampliación en un polígono en que se vende todo antes casi de rematarse, el diseño, la funcionalidad y la sostenibilidad van de la mano en el proyecto. Las nuevas construcciones, de diseño innovador y alejado de la estética de la industria tradicional. «Es un gran proyecto con el que daremos facilidades a pequeñas y medianas empresas que no quieran acometer una gran inversión para el inicio de su actividad» ha declarado Regades, que también hizo público que estas naves se comercializarán «en régimen de alquiler a precios ajustados a estos tiempos de crisis».

Desde hace tiempo, el Consorcio no tiene disponible en este parque ninguna nave en alquiler para actividades industriales o de almacenamiento. La obra saldrá ahora a concurso público con un precio de ejecución de 6.300.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. «Con la construcción de estas naves continuamos con la estrategia de inversión de Zona Franca para la reactivación de unos de los sectores tractores de nuestra economía como es el sector de la construcción» dijo Regades destacando que «no solo se trata de construir sino de realizar edificios emblemáticos que sean la mejor carta de presentación para nuestras empresas ajustada a todos los parámetros de adecuación e integración ambiental». El proyecto del arquitecto Pablo Menéndez propone levantar un conjunto de construcciones industriales cuyo diseño no solo responde a criterios técnicos y funcionales, si no que conforma un «complejo o centro industrial» en un entorno luminoso, optimista y atractivo lo que aportará un valor añadido a las empresas usuarias y sus visitantes.