La residencia de dependientes del Meixoeiro, la primera de Vigo en liberarse del coronavirus

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo 14/05/2020

No es un motivo para relajarse frente a la pandemia, pero sí para añadir dosis de optimismo el nuevo balance que deja hoy 14 de mayo la evolución del coronavirus en el área sanitaria de Vigo. Si ayer la nota positiva la generaba el hecho de que no había surgido ningún nuevo contagio ni fallecimiento, en la misma senda hay que valorar hoy que una primera residencia haya dejado ya a cero el contador de usuarios afectados por la pandemia. El Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes del Meixoeiro ha dado el alta hoy a los últimos cuatro residentes que permanecían en el centro con el contagio del covid-19 activo. Otros quince ya habían sido declarados curados a lo largo del mes de mayo, completando la lista de contagiados que viene registrando desde finales de marzo en el centro, del que la Consellería de Política Social y el Sergas no han notificado ningún fallecimiento entre sus usuarios a causa de las patologías agravadas o generadas por el coronavirus.

En el CRAPD I, que es como administrativamente se denomina al centro para mayores discapacitados, que cuenta con 306 plazas, mantiene, eso sí, a cuatro de sus trabajadores aún en proceso de curación, de los 14 que se han visto infectados.

Las residencias de mayores y discapacitados del área de Vigo consignaron ayer 53 altas, 41 a usuarios de las mismas y 12 entre sus plantillas. Son ahora 41 los ancianos y discapacitados que mantien el virus activo y 37 los empleados de los centros en la misma situación, cifras que apenas se han dado a lo largo de toda la pandemia más que en los momentos iniciales de la llegada de la pandemia a la ciudad y su zona de atención sanitaria.

Quedan siete residencias con usuarios contagiados: DomusVi Cangas (20); DomusVi Barreiro (9, tras el alta dada en las últimas horas a 21 de los afectados); el centro de atención a discapacitados de Chapela (4), las residencias de Moledo y Crecente (3 cada una), y las de Bellavista Care de Nigrán, y la Xeriátrica de Salvaterra (con 1 paciente cada una).

En cuanto a la extensión del covid-19 entre trabajadores, afecta a once centros del área, con los dos centros de DomusVi de Cangas y Barreiro donde se acumulan más casos, 16 en total.

Menos que en A Coruña

Después de varias semanas siendo el área más afectada por la pandemia, Vigo vuelve a situarse por detrás de A Coruña en número de casos, al bajar hasta 512, por 516 de la zona sanitaria herculina. Hay nueve contagiados más que ayer, pero el número de altas dadas (62) hace que el balance final sea de 53 casos menos.

Solo quedan 20 personas ingresadas en los tres hospitales de referencia, de las que siete permanece en las uci. Y el número de contagiados que siguen la evolución del coronavirus en sus domicilios ha pasado de 538 a 492 ahora.