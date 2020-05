Vigo abre el registro para pedir ayudas sociales

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 11/05/2020 14:33 h

El Concello da un paso más de cara a la recuperación de la actividad municipal. El alcalde, Abel Caballero, ha informado esta mañana de que se vuelve a abrir el registro municipal para que los ciudadanos que lo necesiten pueden tramitar ayudas sociales. El acceso no será libre. Las personas que deban acudir a las dependencias municipales deberán pedir una cita previa llamando al 010. De esta forma podrán realizar personalmente gestiones como pedir la concesión de la Risga, pensiones o ayudas para la discapacidad.

Abel Caballero ha criticado que la Xunta no ha abierto sus oficinas para que los ciudadanos puedan llevar a cabo este tipo de tramitaciones. Sin embargo, desde la administración autonómica no han tardado en desmentirlo esta mañana. Fuentes de la Xunta indican que el registro de la Xunta en Vigo está abierto desde la semana pasada con cita previa de 9 a 14 horas. Los plazos siguen suspendidos dado que se mantiene el estado de alarma y no se exige hacer ninguna tramitación de forma presencial. Independientemente de las tramitaciones pendientes, las ayudas sociales se están ingresando en cuenta y en el plazo correspondiente y no es necesario presentar ninguna documentación de forma presencial.