«Los remeros quieren competir, aunque sea en otoño»

La Voz de Galicia

m. v. f. vigo / la voz 10/05/2020 22:42 h

El técnico de Samertolameu, Dani Pérez, transmite preocupación por el futuro de la competición autonómica de traineras este verano. Aunque recalca que los cuatro planes de acción que se manejan no son definitivos y se han comunicado de manera interna, no le parecen «muy esperanzadores». «Son bastante escuetos y poco flexibles», señala.

Explica que el primer punto que le genera inquietud es que se limita la competición a agosto, cerrando la puerta a continuar más allá de ese mes. «Aquí lo que se necesita es tiempo. Con las fases de la desescalada vemos cada vez más cerca llegar a competir, pero si por parte de la liga vana poner problemas a nivel temporal, igual no llega la desescalada a nuestro nivel», sostiene recordando que su deporte implica «14 personas en una misma embarcación».

Detalla que la primera propuesta consiste en mantener la fecha siempre que los equipos puedan entrenar juntos tres semanas antes; la segunda contempla reducir el calendario en función de la fecha en la que se pueda comenzar a entrenar, con ese límite de agosto; la tercera es organizar regatas solo en agosto sin que se considere una liga como tal y la cuarta, no remar. «Para mí el primer principio debería ser la flexibilidad. Las traineras pueden competir en cualquier momento del año, no existe un conflicto de intereses a nivel de medios de comunicación», razona.

Entiende que remar en otoño se sale de lo habitual, pero defiende que «esta no es una temporada normal». «Los remeros están haciendo un esfuerzo extra porque entrenar en casa no es el contexto más adecuado y, además, esto nos afecta a todos a nivel mental», argumenta. Considera que la situación excepcional que se vive requiere medidas que también lo sean. «Es cierto que es el primer documento que propone la liga, pero no está enmarcado en las fases de desconfinamiento y es poco flexible», opina.

Se habla, asimismo, de eliminar los premios y cubrir solo gastos de desplazamiento. «A los remeros es lo último que les importa ahora. Y la fecha en que se reme, lo segundo que menos les inquieta», prosigue. Lo que quieren, plantea, es que «el esfuerzo que están haciendo entrenando dos meses en una máquina en casa puedan remar, sea en septiembre o en diciembre».

Pérez aboga por una decisión consensuada entre los clubes, siempre siguiendo las pautas que marquen las autoridades sanitarias. Pero los planes que hay encima de la mesa no le convencen.