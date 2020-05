Un vigués de 72 años, primer paciente gallego tratado con plasma de pacientes que han superado el coronavirus

El doctor Torrón Vázquez-Noguerol donó su suero en el Hospital Nicolás Peña de Vigo, donde ha comenzado la recogida para su uso como posible terapia para inocular anticuerpos a los pacientes más graves

Tampoco le ha dado muchas vueltas, pero Jacobo Torrón Vázquez-Noguerol cree que se contagió en Madrid. En enero, febrero y marzo, hasta que se canceló, estuvo haciendo una formación en el Hospital Niño Jesús. Ahora, ya recuperado y reincorporado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, este psiquiatra de 29 años es uno de los primeros gallegos que han superado el covid-19 y que han donado plasma para su posible uso como tratamiento de los pacientes más graves de la infección por coronavirus.

Su sospecha sobre su posible contagio en Madrid tiene lógica, porque, aunque no estuvo con ningún contagiado, la capital se convirtió en zona de transmisión endémica a principios de marzo. Cuando regresó, le recomendaron preventivamente que se quedase en cuarentena en casa y no apareciera por el hospital. A los pocos días, empezó con síntomas, le hicieron la prueba y dio positivo. Solo se encontró mal un par de días. Se confinó con su mujer. Ella que también tuvo clínica, con pérdida del gusto y del olfato, y los médicos la consideraron contagiada. Pero no llegaron a hacerle la prueba.

