Vigo renuncia a subvencionar compañías aéreas

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 07/05/2020 13:58 h

La junta de gobierno ha decidido hoy paralizar el contrato de promoción turística con Londres y Baleares a través de la publicidad en los aviones. El alcalde, Abel Caballero, ha explicado que se han paralizado porque no están en condiciones de operar y se desconoce cuándo se restablecerá el tráfico aéreo y en qué condiciones. El Concello reanudará la contratación cuando se sepa que los vuelos se pueden volver a poner en marcha. «En este momento no se puede volar a Londres y no sabemos cuándo se podrá y no queremos adjudicar un contrato de millones de euros que no va a poder ser ejecutado», ha afirmado esta mañana el regidor. La administración quiere evitar así que las compañías adjudicatarias reclamen indemnizaciones por no estar operando.

El Concello había iniciado un proceso de licitación de los vuelos a Londres y a Baleares. Elaboró un pliego de condiciones y el plan salió a concurso público. En este momento se estaba con la tramitación. Pero dada la ausencia de transporte aéreo, el gobierno municipal lo paraliza para no comprometer recursos de la ciudad que no se van a poder ejecutar pero que los podría reclamar la compañía adjudicataria.

De la misma forma, el Concello está estudiando el coste de la rescisión del contrato con Air Nostrum para la promoción de los enlaces con Sevilla, Valencia, Londres y París al no estar operativos y, posiblemente, no poder estarlo durante todo el verano. Otra opción es acordar con la compañía la suspensión mientras dure la pandemia.