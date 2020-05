La Universidad amplía su oferta con 3 programas de simultaneidad y 4 másteres

0

Vigo 07/05/2020 16:49 h

La Universidad de Vigo incorporará el próximo curso tres programas de simultaneidad (combinan grados e incluso grados y másteres) y cuatro másteres, algo que el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Ramos, considera pequeños ajustes para un curso que será un m omento de impás,a la espera de que en el 2021 se abra el nuevo mapa de titulaciones.

En este nuevo curso 2020/21, la oferta de nuevo ingreso de grado alcanzará el próximo curso 3.743 plazas, mientras que de máster serán 1.763, contabilizando en ambos casos los centros propios y adscritos.

Los tres nuevos programas de simultaneidad han surgido de la Escuela de Ingeniería Industrial y obedecen, por una parte, a la demanda del propio centro para complementar la oferta de la titulación de Ingeniería Biomédica, y por otra, como parte del acuerdo alcanzado en la Secretaría Xeral de Universidades Galegas (SUG) en julio del pasado año, que incluía el PCEO en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. «Os dobres graos, aínda que non se trata de titulacións propiamente ditas, xa que son programas de estudo formados por titulacións existentes, supoñen unha oferta atractiva para o alumnado, tal e como demostran as notas de corte de entrada dos que xa se ofertan. O atractivo é obvio, obter dúas titulacións de grao, co plus que iso supón para o currículo e para a formación do alumnado, que ten un carácter máis disciplinar», detalla Ramos.

El próximo curso comenzará a impartirse la modalidad virtual del grado en Dirección y Gestión Pública, una iniciativa pionera en el mapa de titulaciones de grado en el SUG, que ofertará 20 plazas, a sumar a las 25 que se impartirán en modalidade presencial. En el caso de las titulaciones cuya continuidad estaba en peligro por baja matrícula, se mantendrá la oferta, tanto en los grado, como en los másteres. «Iso si, cómpre sinalar que os acordos cos que chegamos coa Xunta para seguir ofertando estes títulos, implican compromisos por parte da UVigo, que temos que ser quen de cumprir, como é o de presentar novas propostas de títulos que substitúan a algunha delas, como é caso de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios», explica el vicerrector.

Cuando sí habrá novedades importantes será en el curso 2021/22. Por un lado, el máster en Energía y Sustentabilidad pasará a ofertarse con carácter bianual, por lo que ese año no se impartirá. Sí habrá cuatro nuevos másteres: Nanociencia en nanotecnología (13 plazas), Dirección e innovación de la cadena de suministro (30 plazas), Visión por computador (seis plazas) e Industria 4.0 (15 plazas). «Como no caso dos graos, a oferta vaise axustando, polo que cada vez hai menos variacións, pero sempre cómpre mellorala, neste caso cos catro novos mestrados», explica Manuel Ramos.

En relación con el máster en Ingeniería Aeronáutica, Manuel Ramos recuerda que la Xunta había emitido en noviembre pasado su informe previo, en el que establecía las condiciones que debía cumplir la propuesta de plan de estudios para que se autorizara el inicio de su tramitación. «En base ao contido de dito informe, trasladouse ao centro o encargo de traballar conxuntamente co centro correspondente da UDC nunha proposta de plan que cumprira os requisitos establecidos. Aínda que o prazo inicial establecido pola Xunta era o mes de febreiro, conseguíronse diferentes ampliacións para tentar ter o plan de estudos listo, pero finalmente isto non sucedeu, comunicándonos a escola o 26 de marzo a imposibilidade de chegar a un acordo entre os dous centros. Á vista da situación os equipos reitorais das dúas universidades mantiveron unha reunión e chegaron a un acordo para a elaboración do plan de estudios, pero xa sen tempo material para que dito plan estivera aprobado para empezar a impartirse no curso 2020/21. En base a este acordo, o Máster poderá empezar a impartirse no curso 2021/22», detalla o vicerrector.