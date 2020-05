«Ojalá recuperemos pronto a nuestros amigos»

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 02/05/2020 13:34 h

Tras el toque de queda para los deportistas, a continuación han podido salir durante una hora las personas mayores o dependientes de Vigo. Muchos era la primera vez que lo hacían desde el inicio del estado de alarma. Por fin han podido estar al aire libre, aunque protegidos con mascarillas para prevenir contagiarse del covid-19. En la peatonal del Calvario han coincidido esta mañana las personas que hacían colas para hacer la compra en panaderías, farmacias o supermercados, con ciudadanos de la tercera edad que llevaban mucho tiempo encerrados en sus domicilios.

Personas que podían valerse por sí mismos y otros que tenían que hacerlo acompañados por familiares han podido disfrutar de unas salidas que llevaban mucho tiempo esperando. José y Adela, por ejemplo, solo salieron una vez a la farmacia durante el tiempo que ha durado el confinamiento, pero nada más. «La primera semana lo llevé bien, pero la segunda ya un poco chungo», reconocía Adela este mediodía. «Tengo el pasillo de casa desgastado», bromeaba José refiriéndose a todas las caminatas que ha hecho dentro de su casa. Agradecen estar todos sanos. En su familia no se ha presentado ningún caso de coronavirus.

También María del Carmen salió una vez al médico y ya no lo volvió a hacer. Ni siquiera al supermercado, porque hacían la compra por Internet. Esta mañana salió a caminar con su marido Enrique, «pero me está costando muchísimo», afirma. Su marido dice que «soy casero, pero una cosa es quedarte en casa porque quieras y otra poque te obligan». Lamentan que se hayan roto todos hábitos y lo que más desean es recuperar el contacto con sus amistades. «Queremos recuperar el contacto con ellos», afirma Maria del Carmen. Todos los días salían a hacer ejercicio, pero de momento se acabaron los largos paseos de cinco o seis kilómetros. Tienen una hija que es investigadora principal en Singapur. Ella ya se mostraba escéptica cuando fueron a visitarla al país asiático en enero. «Se temía que no podría venir en verano a Vigo y y pensábamos que era exagerada», reconoce su madre.

Maria Carmen, otra vecina del Calvario, acompañó esta mañana a pasear a su madre Adoración, de 86 años, que se encuentra en silla de ruedas. La mujer, usuaria de un centro de día que ahora está cerrado, tenía muchas ganas de salir de casa. También era la primera vez que lo hacía desde el inicio del estado de alarma. Del mismo modo, la octogenaria Dorinda, también era la primera vez que salía de casa y lo hacía con su hija Lidia. Ha pasado el confinamiento viendo la televisión, caminando dentro de su casa y pintando mandalas. Esta mañana no se acostumbraba a la mascarilla y las gafas, que se le empañaban y acabó metiéndolas en el bolsillo. «Ojala saliera todo esto de en medio y se pudiera andar sin nada», dice.

Los vigueses por fin salen a hacer deporte

Corredores y ciclistas toman calles, plazas y paseos de la ciudad respetando el distanciamiento social

Por fin llegó el día de estirar las piernas y quitarse el estrés de permanecer tantos días en casa. Miles de vigueses no han desaprovechado la primera jornada en la que se puede practicar deporte de manera individual. Ya desde primeras horas de la mañana, los runners han ido tomando las calles y parques de la ciudad. La lluvia no ha sido ningún impedimento después de tantos días de confinamiento.

Los ciudadanos han respetado en general las normas de distanciamiento social establecidas para prevenir contagios del coronavirus. La Policía Local ha vigilado por el cumplimiento del estado de alarma y han llevado a cabo algunas intervenciones. En el parque de Castrelos, por ejemplo, han precintado el parque biosaludable para mayores, dado que había algunas personas utilizándolo y todavía no se puede acceder a este tipo de instalaciones, de la misma forma que también están cerrados los parques infantiles. Personas de todas las edades y condiciones físicas han salido a la calle para practicar deporte. En Castrelos había esta mañana mucha gente corriendo, montando en bicicleta o haciendo estiramientos o gimnasia en los bancos.

Los deportistas han salido a la calle con ansias de quemar calorías y empezar a bajar esos kilos de más que han cogido después de semanas de sedentarismo. «He cogido unos kilillos y la barriga se nota», comentaba esta mañana en Castrelos Gerardo González, un ciudadano cuya empresa le ha aplicado un erte. Hoy se lo tomó de forma suave por ser el primer día. Salió de su casa a las nueve y cuarto de la mañana y, tras dar dos vueltas al parque, ya regresaba a su domicilio en Balaídos. «Es una cuestión de salud pública. Teníamos que estar en casa, pero llegó un momento en el que todo se nos venía encima», comentaba también esta mañana Raquel Juan, otra vecina de la zona de Castrelos, que se levantó a primera hora de la mañana para caminar por el parque. Destaca el buen comportamiento ciudadano. «No veo a nadie haciendo cosas raras», afirma.

Muchas personas han empezado a animarse después de tantos días de permanencia en sus domicilio. El venezolano Néstor, por ejemplo, estaba radiante. «Se respira felicidad», afirmaba después de dar una vuelta con su pareja. Está de acuerdo con las franjas horarias establecidas, que cree que le permitirán tener un mejor orden vital. «Con esto de no tener responsabilidades laborales ni horarios, nos levantamos a cualquier hora», asegura.

Vicente Suárez, un joven de 22 años, también estaba deseando salir de su casa para poder entrenar. «El estado anímico ha empeorado bastante y no veía la hora de salir a hacer deporte», afirma. Esta mañana ha entrenado de forma suave. Media hora de ejercicio ha sido suficiente para él.

También han sido muchas las personas que han salido a la calle en bicicleta. Diego Alonso, por ejemplo, ya había hecho 45 kilómetros a las nueve y media de la mañana y aún le quedaban 15 para regresar a su casa en Bembrive. Hasta ahora solo pudo dar a los pedales empleando el rodillo en su casa, pero por fin ha manchado de barro las ruedas de su bicicleta de montaña. «Se ve movimiento, pero esperaba más gente», afirma.