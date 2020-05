Luces de Navidad para dar color al desconfinamiento en fase cero y campanadas de despedida en Coia

0

La Voz de Galicia

Vigo / La Voz 02/05/2020 23:12 h

Los vecinos del Parque de A Bouza, Padre Seixas y aledaños despidieiron hoy las sesiones confinadas como si fuera 31 de diciembre. Llevan en Navidad desde marzo y junto a sesiones musicales, hay bingo, felicitaciones de cumpleaños y el sonido de los grillos de los jardines cercanos. Hoy lo dieron todo en el fin de fiesta, con las luces navideñas de primavera, y como despedida, campanadas como las de Fin de Año, con cuartos y todo. Para ir ensayando fases. En la otra esquina de Vigo, el edificio Boavista, situado en la confluencia de las calles García Barbón, nudo de Isaac Peral y Canadelo Baixo, no es solo una de las mayores comunidades de Galicia sino que en tiempos de confinamiento, se posicionó como muy activa en iniciativas vecinales. Los inmuebles que agrupan a 252 viviendas (unos 1.200 vecinos) y 40 locales comerciales, han sido ya testigos de unas cuantas lagrimas y mucho sentimiento agazapado con ganas de salir. Empezaron apoyando a los sanitarios con un reconocimiento aún más expreso, y por escrito, a los sanitarios, a todos, pero en concreto, a los que allí residen, que son unos cuantos. Por eso, además de escribirles un cartel animándolos, una representación de los organoizadores bajó a aplaudirles al portal. Luego, el Dj comunitario, Dj Dani, decidió apoyar la canción Made in Vigo: Cagho no virus, y así empieza cada sesión confinada a las 20.00 horas. Hoy anunciaron una suelta de globos acompañada de un encendido de luces de Navidad que al final se frustró.