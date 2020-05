As Neves: «Somos menos de 5.000 vecinos y no ha salido más gente»

0

La Voz de Galicia Javier Romero

02/05/2020 21:26 h

Un solo contagio (ya curado) de 3.892 posibles. El censo de As Neves, repartido en 13 parroquias, salvó la cuarentena y quiere repetir la gesta durante la desescalada. Por eso, ayer, la Plaza Mayor tampoco fue el patio de recreo habitual hasta la cornada del covid-19. Dio igual que la barrera poblacional sea inferior al límite fijado (5.000) por el Gobierno para tomar las calles. Tampoco pesó la temperatura primaveral, el miedo al contagio sigue siendo mucho más fuerte. En la plaza, a mediodía, 14 cabras en una finca anexa y un estanco abierto. «Aquí se respetó todo el tiempo, somos poquitos pero en general se respetó. Sobre todo los niños, siempre en casa, y cuando se pudo salir, se salió. Nada más. Hoy está siendo igual que hasta ahora. Vi a una madre con su hijo saliendo ese tiempo permitido, pero en la plaza no hubo niños jugando. Todo con mucha tranquilidad, es lo mejor», explica Almudena, que con su marido regentan una de las tres tabacaleras del pueblo: «Nosotros y el supermercado fuimos los únicos abiertos de forma permanente desde que empezó todo, somos unos 3.900 vecinos, menos de 5.000 vecinos, y no hoy no ha salido más gente a la calle».

Un círculo de viviendas de altura variopinta rodea la Plaza Mayor de As Neves. Signos de un pasado mejor: «Ya no queda nadie, una señora mayor, dos vecinos que viven alquilados, un matrimonio, dos negocios y yo», explica Jacobo. Fallecimientos y el inicio de otras vidas lejos del Miño siguen vaciando As Neves. «Si añades que los dos únicos bares están cerrados, apaga y vámonos. Hoy no hubo más gente que estos días, y eso que todo fue tranquilo hasta ahora. No sé salió ni por las parroquias, algo de muchas costumbre por aquí. Pero ni eso, hasta yo mismo reconozco estar gratamente sorprendido de comprobar lo bien que se hizo todo». Jacobo se explica en la puerta de su casa, «en la que veraneé toda la vida». Conocedor de las dinámicas locales, recuerda que el primer fin de semana de mayo coincide con el punto y final, hasta el próximo ejercicio, de la temporada de lamprea: «En situación normal hoy estarían los vecinos, visitantes que vienen a comer, todo en primavera». La realidad es otra bien distinta. La más absoluta nada, tan solo algún coche aislado cada muchos minutos.

En lo que coinciden todos los vecinos es en poner en valor la gestión municipal y la información relacionada con el ayuntamiento y parroquias. El alcalde, Xosé Manuel Rodríguez (BNG), es el gran responsable de la red implantada para consultas o peticiones de ayuda. Bastan dos minutos cara a cara para entender que, en su caso, «a cabeza non para». Ya sea para hacer algo práctico o teorizando. Ayer mismo reflexionaba sobre un fenómeno impensable en la era previa a la pandemia. La síntesis es que las tiendas de las parroquias, a las que Xosé Manuel llama «tendas de barrio», se han sacudido el polvo acumulado durante décadas para adaptarse a los nuevos e inéditos tiempos: «Digamos que son as novos puntos de referencia para os repartidores de Amazon, abren de luns a domingo practicamente, o mesmo bebes unha cervexa que compras roupa. Pois a xente está dando esas direccións para que lles leven os paquetes. Tamén subiron as ganancias. Os veciños, agora, gastan moito máis nesas tendas porque non poden comprar nas habituais polo confinamento».

Carlos Fontán lo sabe mejor que nadie. Posee a medias un negocio de productos agrícolas y no para. Ayer, como cada mañana antes y después del confinamiento, salió a repartir. Comida para gallinas, patatas o herbicidas forman el muestrario. «No paramos, pero cuando le digo que no paramos, ¡no paramos! Hoy hice reparto como cualquier día y no vi a más gente, vi la misma de siempre». Xosé Manuel Rodríguez, el alcalde y con la batería en el móvil ya fundida a media mañana, le secunda: «A xente ten calma, é prudente, e As Neves é un concello moi amplo, con moitas parroquias, temos moitos sitios para pasear máis alá da Praza Maior, pero a realidades é que, visto o visto, a prudencia segue imperando».