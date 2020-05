Viernes 1 | Mayo empieza en Vigo con menos enfermos de covid-19 que abril

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 01/05/2020 13:29 h

El mes de mayo ha empezado en Vigo con menos enfermos de covid-19 de los que la ciudad y su área tenían cuando comenzó abril. Actualmente hay 791 personas que padecen la infección por el nuevo coronavirus, según los datos difundidos en el mediodía de este 1 de mayo por el Servizo Galego de Saúde, que hacen referencia a la noche anterior. Cuando empezó abril había 955 casos activos. Eso sí, el número de contagios ha seguido creciendo y a día de hoy ya hay 1.837 personas que han dado positivo en el área de Vigo en la prueba del coronavirus, 800 más que entonces.

El miércoles, el Servizo Galego de Saúde cambió su criterio de contabilización de los casos activos de covid-19. Desde entonces, las dos áreas más pobladas de Galicia, Vigo y A Coruña (que en el ámbito sanitario incluye también la Costa da Morte) van alternándose en el ránking gallego. El primer día A Coruña tenía más casos, ayer Vigo estaba por encima y hoy la del norte vuelve a ponerse en cabeza. La diferencia es pequeña y pueden producirse nuevas variaciones, porque son 800 casos en A Coruña y 791 en Vigo.

En los hospitales de la ciudad sigue habiendo cada día menos ingresados. Ahora son 45: 25 en el Cunqueiro, 15 en Povisa y 5 en Fátima, según los datos oficiales. Son nueve menos que ayer. De ellos, hay once personas que permanecen en unidades de cuidados intensivos (seis, cuatro y una, respectivamente).

Además, 746 enfermos están llevando la enfermedad en sus casas porque su situación clínica lo permite. Aquí se incluye a todos los que sufren el covid-19 y siguen en residencias de ancianos.

En Vigo se han registrado 129 muertes en personas a las que se les había diagnosticado la infección por el nuevo coronavirus. La última se produjo ayer por la tarde en el Cunqueiro. Fue una mujer de 92 años que estaba ingresada en el hospital. Más de la mitad provenían de residencias de ancianos, aunque el dato no se conoce a ciencia cierta. La Voz ha podido recontar 66 que habitaban en centros de mayores, pero con seguridad son más. Hasta el 13 de abril, la Consellería de Sanidade o la de Política Social aclaraban si alguno de los fallecidos dentro de un hospital era un usuario de un centro sociosanitario. Desde entonces, no. De este modo, es imposible saber si las personas que han fallecido en hospitales (28 en Vigo) vienen de residencias, de modo que no se puede obtener una fotografía real de la situación.