Denuncian que un técnico de ambulancias de Cangas está en aislamiento y compañeros con los que tuvo contacto no

Vigo 01/05/2020 00:28 h

Un trabajador de la base de ambulancias del 061 en Cangas permanece en aislamiento domiciliario porque presenta síntomas compatibles con el covid-19. La CIG denuncia que no se ha puesto en aislamiento preventivo al resto de trabajadores a pesar de que al menos cuatro han estado en contacto estrecho con ese trabajador (a menos de dos metros de distancia durante 15 minutos), al haber permanecido juntos en la base y al dar el cambio de turno, algo que se realiza dentro de la propia ambulancia. Según el sindicato, hasta el martes no se le hará la prueba diagnóstica a este técnico y lo lógico sería que los compañeros estuviesen también en aislamiento.

Sin embargo, dice la CIG, después de denunciar la situación, la dirección del 061 ha explicado que la responsabilidad de las cuestiones laborales corresponde a Ambulancias del Atlántico, la concesionaria del transporte urgente. La firma ha trasladado a los trabajadores que estudiará el caso con el servicio de vigilancia de la salud, pero como el 1 de mayo es festivo y después viene el fin de semana, hasta el lunes 4 no se podrá hacer esa consulta.

"A base de Cangas nunca se desinfectou", dice Xesús Pastoriza, de la CIG. Sí se ha empleado ozono, pero según el sindicato este no es un producto indicado por el Ministerio de Sanidad para la desinfección. El sindicato ha puesto la situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo. "O médico de atención primaria do traballador que ten síntomas indicou que as persoas que tiveron contacto con el non deben traballar", dice.