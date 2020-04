¿Cómo trabajar la psicomotricidad de los niños encerrados en casa?

0

La Voz de Galicia

Vigo 29/04/2020

Veinte años de experiencia avalan su labor, que ahora buscan cómo reinventar para adaptarse a los tiempso del coronavirus. Al igual que muchos otros centros dedicados a los pequeños, el Instituto de psicomotricidad, psicoterapia y atención temprana de Vigo ha tenido que cerrar sus puertas con la llegada del confinamiento, pero eso no ha significado que hayan dejado de trabajar. Sus cuatro profesionales, entre los que hay psicólogos clínico o un pedagogo, están todos formados como psicomotricistas (es una enseñanza no reglada en España) y trabjaan con niños de todas las edades. Desde pequeños con problemas de aprendizaje, de adaptación escolar, autismo, dificultades en el desarrollo y todo tipo de retos. «Es un abordaje terapéutico muy particular, porque lo hacemos desde un punto de vista individual y teniendo en cuena los ambientes en los que se desarolla, ya que un niño no se comporta igual en todas las circunstancias y entorno. Además, estamos en estrecho contacto con los demás profesionales que lo atiendan, desde logopedas a sus propios maestros. Cada niño es un mundo y así lo vemos nosotros», explica Pachi de Heredia Martínez, una de las profesionales del centro.

«Partimos de las capacidades que tienen, no de sus dificultades, aunque lógicamente las tenmos en cuenta. Pero partimos de lo que sí saben hacer y de lo que le interesan, porque si no el niño nota que vamos a lo que le cuesta y se cierra», explican desde el instituto. Hacer que un niño mejor su capacidad lectora a través de su pasión por la cocina conociendo las recetas puede ser toda una aventura, por ejemplo. En ocasiones además las dificultades no solo vienen del niño, también dependen del ambiente, porque no tienen las mismas situaciones en todo momento, así que abordan los miedos o rechazos del niño en cada caso, como puede ser la escuela.

El pilar fundamental para trabajar con todos con la terapia psicomotora es sn duda, abordar el trabajo como un juego. «Si un niño con Asperger le gusta relacionarse pero le cuesta el lenguaje y cómo hacerlo arrancamos desde su pasión por construir cabañas. Yo le doy colchonetas, palos y cuerdas y construimos, pero no solo por hacerlo, también le intentamos dar sentido, explicamos una historia, le buscamos una finalidad, hacemos juego simbólico con la cabaña e intentamos romper su rigidiz de simplemente construir», comenta Pachi de Heredia.

Los pequeños tienen en las instalaciones todo tipo de materiales con los que poder dar rienda suelta a su imaginación, desde un columpio a todo tipo de colchonetas. En ocasiones las sesiones son más dirigidas y en otras buscan que sea el menor quien marca el ritmo y las reglas.

Videollamadas e ideas

En la actualidad el instituto, como la mayoría de negocios, está cerrado, aunque sus profesionales continúan trabajando. Mantienen la relación con los pequeños a través de las videollamadas e intentan hacer así algunas de sus sesiones, por las que no cobran. También envían a las familais propuestas de juegos e ideas para que los pequeños mantengan sus actividades, pero sin imponer. «Bastantes deberes y actividades acumulan esta temporada. En ocasiones nos mandan los vídeos con las actividades y pedimos para intercambiarlos con otros compañeros para que mantengan el contacto, ya que en algunos casos se hace alguna sesión de grupo, aunque muy reducido».

Para tiempos de pandemia, Pachi de Heredia da algunas claves para que las familias con niños puedan hacer ejercicios psicomotores en casa con independencia de esa hora de juego en el exterior. ¿El truco? Usar y exprimir todos los artículso y objetos cotidianos que haya en casa. Una botella de plástico puede ser un instrumento musical, servir para hacer pompas o manualidades. Hay que adaptar la casa y aprovechar los espacios de otra manera para darle más libertad a los pequeños. «Igual toca revisar las normas de no se corre por el pasillo o no se salta en la cama, porque ellos necesitan liberar energía y disfrutar», comentan estos expertos.

Por supuesto, mantener ciertas rutinas y horarios es fundamental para aportar seguridad al niño. Especialmente en el caso de los más pequeños y de los que tienen necesidades especiales, ya que les aporta seguridad.

Arrastres por casa con una tela, usar la misma pieza para envolverlo y que ruede o para acariciarlo puede ser otra de las actividades con los más pequeños. Esconderse y encontrarse por los rincones de casa les estimula mucho y acompañar las actividades de música siempre es una buena idea. Los juegos manipulativos pueden ser una gran idea con diferentes opciones, meter y sacar garbanzos o lentejas sirve para calmar a los pequeños, los mayores pueden dar un paso más allá con la opción de ordenar y clasificar. En estos casos también apuestan por la pintura, escritura y música como alternativa para los de más edad.

«Un simple juego con el espejo por ejemplo puede ser muy enriquecedor para un niño de espectro autista o un pequeño. El juego simbólico, usar materiales y cambiar de uso y de espacio... todo adaptándonos a sus intereses y deseos. Si queremos que se enganchen a algo hay que saber estimularlos», comenta Pachi de Heredia.

En el caso de los adolescentes, desde el centro recuerdan que es vital que puedan hablar y sentir que se cuenta con ellos. En esta etapa la relación entre la vida y la muerte es muy importante y necesitan expresarse, especialmente si tienen problemas para ello. «La verdad es que los niños nos están enseñando mucho. Y en realidad, están encantados porque pueden aprender jugando y estar con su familia todo el día. Creo que la sociedad, la escuela y todos tenemos que cambiar y adaptarnos a hacer las cosas diferentes», concluyen desde el centro.