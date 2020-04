Vigo blinda la recuperación del Barrio do Cura y la ampliación del Ifevi

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 28/04/2020 14:41 h

El Concello continúa adelante con las obras más importantes de la ciudad para que no se pierda el empleo. Hoy se ha celebrado una reunión de la Gerencia de Urbanismo en el que se han seguido otorgando licencias y adoptado dos decisiones importantes relacionadas con el proyecto de ampliación del Ifevi y el desarrollo del Barrio do Cura.

El consejo de la Gerencia ha declarado la urgencia en la expropiación de los terrenos donde se ampliará el recinto ferial. Al mismo tiempo, ha dado el visto bueno a que no opere la suspensión de plazos del estado de alarma para la reactivación del Barrio do Cura. «No queremos que se detengan el Barrio do Cura y que se ejecute lo antes posible porque es una obra importantísima en este momento en el que urge reactivar la economía», ha dicho esta mañana el alcalde.

Reunión con el sector de la construcción

Abel Caballero ha mantenido hoy una reunión telemática con representantes del sector de la construcción. Lo primero que le trasmitieron fue que son optimistas ante la situación y el regidor, a su vez, les puso de manifiesto su intención de mantener la obra pública «porque la construcción es una máquina de generar empleo».

El Concello cuenta actualmente con 50 millones de euros en inversion en obras públicas y con proyectos elaborados por más de 100 millones de euros adicionales. «Nuestra intencion es llevarlas adelante», afirma Abel Caballero, que valora que haya sectores en la ciudad que ofrecen una imagen optimista y esperanzadora.