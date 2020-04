El alcalde de Vigo nombra un consejo asesor para la desescalada

0

27/04/2020 13:58 h

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, nombrará un consejo asesor para ayudarle en la toma de decisiones a la hora de realizar la desescalada. El regidor ha destacado esta mañana que iniciamos una etapa distinta donde habrá que empezar a tomar decisiones que no son exclusivamente sanitarias. Hay que definir el tamaño de la desescalada, el ritmo, la forma, los sectores que van a empezar a recuperar la normalidad, los plazos y los tiempos. Una parte de las medidas que habrá que tomar durante la desescalada ya vendrá determinada por las autoridades sanitarias, pero la otra las decide cada territorio.

El consejo asesor de Vigo estará formado por médicos, enfermeras, investigadores de la salud, de la universidad y técnicos del Ayutamiento. En total estará integrado por 15 personas, con las que ya está contactando el alcalde. Abel Caballero afirma que quiere tener su propio consejo asesor porque empieza a escuchar opiniones que no comparte porque considera que no están lo suficientemente reflexionadas. Dice que no habla del ámbito de España si no de más cerca, pero no ha querido entrar en más detalles en su comparencia telemática de esta mañana. Caballero afirma que su consejo asesor no tendrá ningún sesgo político y le ayudará a tomar decisiones para que la ciudad vaya recuperando poco a poco la normalidad.