«Siempre estaré agradecida a la persona que me acogió en su casa»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia alejandro martínez

vigo / la voz 26/04/2020 07:00 h

«Agradecida, totalmente». Así se se siente la mujer víctima de violencia de género que fue acogida junto con su bebé por una vecina de Vigo para no tener que estar bajo el mismo techo con su agresor. Olivia López, una empleada de hogar madre de tres hijos, le abrió las puertas de su domicilio sin conocerla después de tener conocimiento de su caso a través de la Federación de Vecinos Eduardo Chao. La convivencia funciona muy bien, pero la mujer acogida reconoce que lo que desea es que acabe el confinamiento pronto para poder empezar a buscar un trabajo e independizarse. «Quiero trabajar, tener un hogar y estar tranquila, pero siempre estaré agradecida», afirma.

Su caso levantó una polémica porque cabó logrando un techo gracias al ofrecimiento altruista de una ciudadana después de que los servicios sociales no le hubieran dado una solución. La presidenta de la federación vecinal acusaba una gran carga de trabajo en el Concello durante la crisis que haría necesario dotar de más personal dedicado a la atención social. Mientras tanto, la administración local se defendió asegurando no tener constancia de ninguna llamada ni petición de auxilio por parte de la mujer maltratada, por lo que desconocían su caso. También criticaban a la dirigente vecinal por no haber puesto en su conocimiento esta situación de desamparo para poner medidas. De hecho, durante este período de alarma, el Concello ha dispuesto habitaciones en hoteles de la ciudad para acoger a mujeres víctimas de violencia de género. El alcalde, aseguró hace unos días, que han alojado a cinco mujeres víctimas de malos tratos y que todavía quedan habitaciones disponibles para los casos que se puedan presentar.

Ella lo aclara. «Acudí a pedir ayuda a los servicios sociales del Concello en el mes de febrero. No tenía ningún lugar donde vivir y no me ofrecieron ninguna solución», afirma. «No me dieron respuesta, las ayudas estaban paradas. La asistenta social me dio el papel para tramitar la Risga y me dieron cita para el 27 de mayo», afirma.

Denuncia

La denuncia por malos tratos por insultos la interpuso en el mes de diciembre. En aquel momento cesó la convivencia con su pareja y rotó por diferentes domicilios hasta que no le quedó más remedio que volver a la casa de su agresor con su hijo pequeño. «Estuve viviendo con una amiga. Pero no podía andar con el niño de casa en casa y, por no tener ninguna ayuda de nada, volvía a casa de mi ex porque no tenía dónde ir», afirma.

La situación volvió a ser insostenible al comienzo del período de alarma. Afirma que, como semanas antes no consiguió que le ayudaran en el Ayuntamiento, pidió auxilio a la Federación de Vecinos de Vigo. Asegura que hubo que pedir un permiso a la policía para que pudiera salir de la casa donde vivía con el padre de su bebé para trasladarse hasta la vivienda de la ciudadana que acababa de conocer su caso y decidió acogerla.

Ayuda

La Federación de Vecinos Eduardo Chao se ha comprometido a continuar apoyándola cuando se acabe el período de confinamiento. Desde esta entidad, Óscar Álvarez señala que le buscarán plaza en una guardería para su hijo y que le ayudarán a encontrar trabajo. «Quiere trabajar para sacar a su hijo adelante y la vamos a ayudar en todo», afirma el dirigente vecinal.