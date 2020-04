Viernes 24 | Solo cinco casos más de coronavirus en Vigo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 24/04/2020 14:03 h

Cinco casos activos y dos muerte. Ese es el balance de la expansión del coronavirus en Vigo en las últimas 24 horas. Todos los datos son provisionales. Los últimos fallecimientos eran del miércoles por la tarde y este viernes por la mañana se han registrado dos nuevos (un hombre de 71 años ingresado en Povisa y otro de 91 en el Cunqueiro). Hasta ahora, en la ciudad y su área de influencia han muerto 114 personas que habían sido diagnosticados de COVID-19.

Actualmente hay 1.069 personas que padecen esa enfermedad en este momento. El número total de casos diagnosticados desde que comenzó la epidemia es de 1.653. Los cinco nuevos se dan en un contexto en el que se están haciendo muchas pruebas, lo que permite hacer un barrido más real del virus en la ciudad y su entorno. En las últimas tres semanas el contador apenas ha registrado casos nuevos. Los datos oficiales han sido ofrecidos este viernes a mediodía por el Servizo Galego de Saúde y hacen referencia a la noche anterior. Las áreas sanitarias de A Coruña y Ourense siguen estando por encima de la de Vigo, con 400 y 150 casos más, respectivamente.

La cifra de ingresados en Vigo no deja de reducirse. 69 personas ocupan una cama de hospital, ocho menos que el día anterior. Son 39 en el Hospital Álvaro Cunqueiro, 22 en Povisa y 8 en Fátima. Como son números bajos, tanto el Cunqueiro como Povisa han cerrado ya plantas que utilizaban para ingresar pacientes positivos.

En las ucis el decrecimiento se mantiene, pero es más lento, porque los pacientes se pasan alrededor de tres semanas ingresados en cuidados intensivos. Actualmente hay 10 en el Cunqueiro, 5 en Povisa (el único que sube) y 2 en Fátima.

En este momento hay 1.100 personas que están sobrellevando el coronavirus en sus domicilios, la mayor cifra registrada. En ella se incluye a las personas que viven en residencias de ancianos y que no están hospitalizadas. En el área de Vigo hay 258 usuarios de residencias con la infección por coronavirus todavía activa, según los datos oficiales. Algunos de ellos están hospitalizados, pero la mayoría siguen en sus residencias.

Residencias

Cada centro de mayores y de discapacitados envía cada día a la Xunta el número de contagiados. La Consellería de Sanidade y la Consellería de Política Social informan cada día del número de personas de cada residencia que se curan, así como de los que fallecen dentro de cada centro; sin embargo, han decidido no informar de cuántos usuarios de residencias pierden la vida dentro de los hospitales. En Aldán, el registro oficial contabiliza en el registro de anoche dos infectados menos que en el del miércoles por la noche. Esa tarde, el Sergas comunicó que dos personas se habían muerto en el Cunqueiro. No confirma si eran residentes de Aldán, pero en Aldán no se han registrado curaciones y sí un descenso de dos casos en el total.

Hasta ahora, La Voz ha podido constatar que al menos 62 de los fallecidos vivían en residencias, porque hasta el 13 de abril la Xunta sí aclaraba si los fallecidos en hospitales venían de centros de mayores o discapacitados. Son 24 en DomusVi Aldán, 23 en DomusVi Barreiro, 9 en Moledo, 4 en Crecente y 2 en el Centro de Atención a Persoas Discapacitadas de Chapela.

Estudio poblacional

Esta mañana han comenzado las pruebas a la población general en los centros de salud del área de Vigo. El Sergas llamará a 9.475 para estudiar la extensión del coronavirus, que se desconoce. Es algo que se hace con test de anticuerpos, que tienen capacidad para medir si alguien ha superado la enfermedad y, por tanto, su organismo tiene anticuerpos que luchan contra el virus. Las pruebas, como avanzó La Voz, se hacen en centros de salud que se consideran cabecera para COVID, que son 9 en Vigo y 9 en los municipios del área. Hoy se ha citado a 1.100 personas.