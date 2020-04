El puerto permitirá la subasta de los terrenos de Vulcano

0

La Voz de Galicia

Vigo 24/04/2020

La Autoridad Portuaria de Vigo acata la sentencia de la Audiencia Provincial que permite a la administración concursal de Vulcano subastar los terrenos para otras ofertas del naval. "Si se subastan los terrenos no vamos a hacer nada", señaló su presidente. Enrique López Veiga, presidente del puerto, señala que no valora la sentencia, así como tampoco las reacciones provocadas por la desestimación del recurso impulsado por la Autoridad Portuaria de Vigo, entre ellas, la petición de dimisión presentada por el sindicato CIG en la reunión del consejo de administración.Sí explicó que hay una segunda vía abierta al respecto que todavía no ha sido resuelta. "Hemos dado conocimiento de la sentencia al Consejo de Estado porque este tiene que dictaminar si se extingue la concesión que tenía Vulcano sobre los terrenos", apunto. La cuestión de los terrenos donde se asentaba Factorias Vulcano estaba presente en dos procedimientos distintos; el judicial ya está acabado a favor de la liquidación de la empresa, mientras que el administrativo deberá ser resuelto por el Cosnejo de Estado. "La sentencia de la Audiencia implica que la administración concursal puede subastar los terrenos incluidos en la concesión; otra cosa es el procedimiento administrativo del Consejo de Estado que tiene que dictaminar si está o no extinguida la concesión" afirma Enrique López Veiga.

La admnistración concursal de Vulcano tuvo una oferta por los terrenos por parte de la empresa Vicalsa, que suponía la posibilidad de invertir más de 10 millones de euros en su proyecto.

El Puerto valoró en su momento la posibilidad de utilizar los terrenos de Vulcano para ampliar la zona de contenedores. En este sentido, López Veiga señaló que el puerto tiene carencia de espacios para contenedores, carga general y tráfico ro-ro, y de ello informó al consejo de administración. "A corto plazo la solución pasa por la negociación con Adif para recuperar el espacio concedido hace tiempo y que ahora no utilizan, así como reorgnizado otros espacios; pero estas son solo soluciones a corto plazo. El puerto debe buscar soluciones porque hay otros competidores dispuestos a recoger nuestros tráficos, como son los casos de Leixoes, Ferrol o Santander", apunto el presidente de la Autoridad portuaria.

Por otro lado, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado la inversión de cinco millones de euros en las obras de reparación del paseo de madera destruido durante el Festival de O Marisquiño del 2018. Enrique López Veiga señaló que el hecho de que no se desarrolle el festival este año permitirá adelantar las obras, que ahora solo dependen de un trámite administrativo ya que el Puerto tuvo que realizar una modificación en el plan de inversiones.

El presidente de la Autoridad Portuaria afirmó tras la reunión del consejo de administración del puerto que el panorama en los tráficos en los próximos meses no es nada halagüeño. Desde la segunda quincena del mes de marzo ha comenzado un desplome que alcanza un 15 % global. López Veiga explicó que el tráfico de contenedores es el que más está aguantando, mientras que el de automóviles se ha paralizado completamente. La caída ha sido algo menor en el tráfico de mercancías en general. "Será muy dura la caída del tráfico de cruceros porque la pandemia lo ha golpeado muy fuerte a nivel internacional; esto afectará también a la hostelería de Vigo", señaló.