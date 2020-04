Lunes 20 | Crece el número de personas con coronavirus en Vigo, pero sigue bajando el de personas ingresadas

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 20/04/2020 14:38 h

En Vigo hay 1.142 personas que padecen el COVID-19, según los últimos datos ofrecidos por el Servizo Galego de Saúde en el mediodía de este lunes, que en realidad hacen referencia a la noche anterior. Es la cifra más alta desde que comezó la crisis y son casi 40 más que el día anterior. Suponen un pequeño pico en la curva de los últimos días, que llevaba dos semanas prácticamente estancada en el entorno de los 1.090 pacientes y que ahora sufre un ligero repunte. Las áreas de A Coruña y Ourense siguen teniendo más casos que Vigo.

Con todo, hay datos que invitan al optimismo. Uno es que el número de pruebas ha crecido. Algunos días se han hecho más de 2.000 en los laboratorios del Cunqueiro y del Meixoeiro para diagnosticar la infección por el nuevo coronavirus. Cuantas más pruebas se hagan, más diagnósticos pueden obtenerse. El otro dato es que el número de personas hospitalizadas no ha dejado de bajar, a pesar de que haya más casos. Actualmente son 91 agregando los tres hospitales de la ciudad que tratan esta patología: 50 en el Cunqueiro, 33 en Povisa y 8 en Fátima. A cambio, sigue creciendo el número de personas que pasan la enfermedad en su casa. Ya son 1.051.

Como el número de personas hospitalizadas es bajo, también lo es la cifra de enfermos que están en las unidades de cuidados intensivos. En Vigo son 23: 13 en el Cunqueiro, 8 en Povisa y 3 en Fátima. De manera que la situación es holgada para atender a los pacientes más críticos.

Lo que no deja de crecer es el número de fallecimientos. Las muertes son un reflejo del pasado: los enfermos de coronavirus no fallecen el día que se contagian, sino al cabo de unas semanas. Vigo lleva desde que empezó abril con más de mil casos de coronavirus activos todos los días, así que la cifra previsiblemente seguirá creciendo. Hasta ahora se han registrado 107 muertes, las últimas, dos personas que vivían en las residencias de Aldán y Moledo (el Sergas no informa de sus edades), y un hombre de 70 años que estaba hospitalizado en Fátima.

La situación en las residencias no mejora. Además, los datos oficiales no permiten conocer la realidad al detalle. Al menos 59 personas que vivían en un centro de mayores han fallecido por coronavirus. Son más de la mitad de los muertos del área sanitaria en esta crisis. Pero lo más probable es que sean más, ya que ni la Consellería de Sanidade ni la de Política Social detallan si las personas que fallecen en un centro hospitalario vivían en una residencia. Es algo que estuvieron haciendo hasta el 14 de abril, pero después decidieron no continuar ofreciendo esa información. Algunas residencias tienen hoy menos contagios que entonces, y no se han producido curaciones, de lo cual se puede deducir que hubo muertes. Pero oficialmente estos datos no se aclaran.