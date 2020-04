0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 17/04/2020 13:30 h

Ya no se trata de una bajada en un día o dos. Vigo lleva diez días con variaciones mínimas en los casos activos de COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. El balance de este viernes, que el Sergas actualiza en la noche del día anterior, refleja que en el área sanitaria hay 1.095 personas que padecen esa dolencia. Es cierto que se trata del dato más alto desde que empezó la crisis, pero también es cierto que son solo seis más que el día anterior y uno más que hace diez días. Esta mínima variación ocurre a pesar de que estos días se están haciendo muchas más pruebas diagnósticas que antes, lo cual aumenta las posibilidades de encontrar nuevos casos. Aun así, la curva de pacientes de esta nueva enfermedad lleva diez días quieta, con mínimas oscilaciones. Y esto ya se puede considerar una tendencia.

Pero la muerte no cesa. Esta misma mañana se han notificado tres nuevos fallecimientos dentro de los hospitales de la ciudad: una mujer de 98, un hombre de 78 y otro hombre de 84, los dos primeros ingresados en Povisa y el tercero en el Cunqueiro; todos ellos con enfermedades de base. Con estas tres, Vigo ha alcanzado los cien decesos por esta nueva enfermedad. Lo que ocurre con la muerte es que se produce un efecto acumulativo. Lo habitual es que una persona no fallezca el día que le notifican el contagio por coronavirus, sino al cabo de semanas. Por eso, con más de mil casos activos de la enfermedad, se esperan más fallecimientos, que en realidad son el reflejo de los contagios pasados, no de los nuevos.

Pero el aplanamiento de la curva es algo que se nota en todos los parámetros. La cifra de personas hospitalizadas en Vigo con COVID-19 está en niveles de hace cuatro semanas: hay 111 personas en una cama del Cunqueiro, de Povisa o de Fátima. A cambio, no ha dejado de crecer la cifra de pacientes que sobrellevan la enfermedad en sus domicilios (incluidas las residencias de ancianos). Tampoco ha dejado de crecer la cifra de curados, pues ya hay 314 personas que han recibido el alta, que son más del doble que hace diez días.

Es una tendencia que también sucede en las ucis, con sus particularidades. Ahora hay 26 personas en Vigo en cuidados críticos (14 en el Cunqueiro, 9 en Povisa y 3 en Fátima). Llegó a haber 37. Pero la bajada es más lenta que en la hospitalización convencional, porque los pacientes de las unidades de cuidados intensivos pasan más días dentro del hospital. De este modo, en las ucis ya se nota que la tendencia es a la baja, pero la curva baja de forma más suave.

Residencias

La situación más preocupante desde el punto de vista social sigue siendo la de las residencias. Los cambios en los criterios de información de la Xunta hacen imposible hacer una monitorización precisa de lo que ocurre en los centros de mayores. Desde el 14 de abril, el Gobierno gallego no facilita el número de usuarios de cada residencia que fallece dentro de un hospital, solo notifica públicamente los que mueren dentro del centro de mayores. Se sabe que hasta el momento han muerto al menos 55, que son más de la mitad del total. Pero en los registros diarios de residentes con coronavirues, en los últimos tres días ha bajado en tres en Barreiro, en dos en Aldán y en uno en Crecente, sin que la Xunta haya anunciado que sean curaciones (algo que sí hace, aunque no publique las muertes). De manera que podrían ser 61. Como ni la Consellería de Política Social, responsable de las residencias, ni la de Sanidade, responsable de los hospitales, aclaran estos datos, es imposible conocer la cifra real.

Lo que sí se sabe es que en los centros de mayores y discapacitados del área de Vigo ha llegado a haber más de 400 contagios por coronavirus, contando usuarios y trabajadores.