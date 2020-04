Un trasplante de médula en tiempos de coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 09/04/2020 20:36 h

El coronavirus lo acapara todo, pero la vida sigue en los hospitales. El miércoles, el servicio de hematología del Hospital Álvaro Cunqueiro hizo un trasplante de médula. Es el número 12 desde que comenzó el año. Fue un trasplante de médula ósea autólogo —con células madre propias— de un hombre ingresado con un linfoma. El área de oncología y hematología está separada de las zonas aisladas que se dedican a tratar el COVID-19 y, de hecho, el aislamiento de esas zonas es esencial durante todo el año para el éxito de los tratamientos.

Según el hematólogo Francisco Román, la emergencia sanitaria no está condicionando la actividad de trasplantes de médula. Cada año se hacen alrededor de 50 en Vigo. Esta es la semana 15 del año y llevan 12 trasplantes, así que las cifras pueden mantenerse en niveles similares. Ahora mismo hay una veintena de pacientes hospitalizados en el área de hematología.

La parálisis del coronavirus sí está provocando un parón evidente en la actividad quirúrgica, porque solo se están haciendo las operaciones más prioritarias (sobre todo, de cáncer) y las urgentes; también las consultas y pruebas diagnósticas.

Los trasplantes de médula se hacen en la propia habitación del paciente, con presión positiva, para que el aire exterior no entre y no contamine. De los doce de este año, nueve fueron autotrasplantes y tres fueron de donante. El año pasado se hicieron 50, de los que 37 fueron autólogos y 13 de donantes, siete de los cuales no eran familiares.