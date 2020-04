Avante plantea unos presupuestos post-COVID para Cangas

0

Cangas / La Voz 09/04/2020 22:03 h

Avante, grupo de la oposición en Cangas, cree que la situación obliga a replantarse todas las cuentas municipales. La crisis generada por el estado de alarma hace oportuno comenzar a trabajar «de forma conxunta en medidas urxentes que para seren aprobadas en pleno e na elaboración dun novo orzamento municipal que se adapte ao novo escenario». Se convierte así en la primera fuerza política del área metropolitana que propone una medida de estas características, en el convencimiento de que todo ha cambiado. En el caso de Cangas, con el agravante de que trabaja con unos presupuestos prorrogados del 2018 por falta de apoyos del gobierno local.

«Pensamos que será preciso profundizar e facer balance da situación vivida no noso Concello unha vez que se levante o estado de alarma. Será preciso avaliar, reforzar e/ou repensar as medidas que xa se puxeron en marcha e, sobre todo, traballar en novas medidas que poidan axudar á veciñanza a adaptarse a esta "nova normalidade” que afrontaremos», apunta Avante. Y busca el consenso del que tanto se habla estos días a nivel nacional: «Cremos que, dadas as circunstancias extraordinarias, debe ser traballado e consensuado por toda a corporación para así facelo máis axil e evitar debates estériles no pleno, buscando aprobación unitaria e sen posibilidade a enmendas que retrasen a súa aprobación final. Quedamos a disposición do equipo de goberno para o que precisen, esperando poder participar na elaboración do novo orzamento».

Al margen quedan las medidas que ha adoptado el gobierno local en los últimos días, para establecer una serie de ayudas a los cangueses, como aplazamientos en el pago de tasas y atención a familias sin recursos, que también han impulsado el conjunto d elos ayuntamientos.