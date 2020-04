Vitrasa plantea un ERTE para toda su plantilla y el comité de empresa lo impugna

0

Vigo 07/04/2020 13:58 h

Vitrasa ha plantedo un ERTE ante la autoridad laboral que acaba de ser impugnado por el comité de empresa «por no cumplir os requisitos esixidos na legalidade vixente». La documentación entregada por la concesionaria del transporte público justifica la medida por causas técnicas, organizativas, productivas y económicas de fuerza mayor. Los sindicatos alegan, en cambio, que el Concello de Vigo no dio instrucciones el día 15 de marzo de reducir el servicio en un 50 %, como expone la empresa. Tampoco consta a los representantes de los trabajadores, y pese a que lo han solicitado, la planificación de los servicios de los próximos 15 días. «A pesares de solicitar este comité un calendario co persoal e os servizos que se ían a realizar durante a a vixencia deo ERTE, este non foi entregado pola empresa».

El comité de empresa añade que, según la comunicación que la empresa les ha entregado, el ERTE afecta a todo el personal. «Polo contrario, este comité ten constatado que tanto o persoal de taller como o de oficinas seguen realizando a súa actividae sen persoal incluido no ERTE», denuncian.